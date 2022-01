GM accroît la production du Chevrolet Silverado à Oshawa

General Motors, qui avait accéléré la réouverture de l’usine d’Oshawa, en Ontario, afin de répondre à la demande grandissante pour ses camionnettes, vient d’ajouter un deuxième quart de travail.

Le tout survient à peine deux mois après la production des premiers Chevrolet Silverado dans l’usine modernisée, qui a nécessité un investissement de 1,3 milliard $.

Il s’agit pour l’instant de modèles Silverado 2500HD et 3500HD, ceux dits « heavy duty ». Le Silverado 1500 s’ajoutera à une date ultérieure. Aucune autre usine de GM à l’heure actuelle ne fabrique les deux types de camionnettes.

Photo: General Motors

Oshawa se concentrera uniquement sur Chevrolet, en passant. Leurs équivalents chez GMC restent fabriqués dans les usines américaines.

« L’ajout d’un deuxième quart de travail aussi tôt après la reprise de la production démontre encore une fois la vitesse d’exécution et la flexibilité qui font la renommée d’Oshawa. C’est du renfort pour GM dans le but de satisfaire la forte demande dans notre segment de marché le plus important », a déclaré Scott Bell, président et directeur général de GM Canada.

Le Chevrolet Silverado (incluant les modèles HD) s’est classé au cinquième rang des véhicules les plus vendus au Canada en 2021, tout juste derrière le GMC Sierra. Ses ventes étaient en baisse de 2,1% par rapport à 2020, mais c’est parce que la pénurie de semi-conducteurs a lourdement affecté sa production.

Photo: General Motors

Les femmes à l’avant-plan

Fait intéressant à souligner : GM avait mis de l’emphase sur l’inclusion et la diversité dans son processus d’embauche et de formation des quelque 1 800 nouveaux travailleurs à Oshawa.

Résultat, plus de la moitié d’entre eux sont des femmes, ce qui est une première dans l’histoire de l’usine.

Le constructeur dit avoir reçu plus de 13 000 candidatures pour les différents postes à combler.

