Le premier camion sorti d’Oshawa ira à un concessionnaire du Québec

À la suite de la relance de l’usine d’Oshawa, General Motors Canada a organisé un concours pour ses concessionnaires afin de pouvoir acheter le premier camion sorti de la chaîne de montage.

C’est finalement un concessionnaire du Québec, Paillé Chevrolet Buick GMC à Berthierville, qui a qui prendra livraison du véhicule, un Chevrolet Silverado HD High Country 2022 aux couleurs de l’unifolié.

Les 115 000 $ en dons amassés par GM dans le cadre de cette campagne ont été remis à la fondation Durham Children’s Foundation. Des Silverado remplis de jouets et de cadeaux offerts par les employés de GM Canada, d’une valeur de 36 000 $, ont aussi pris part à l’événement.

Photo: General Motors

« Merci à tous ceux qui se sont réunis dans l’esprit de donner et félicitations à Paillé Chevrolet Buick GMC, qui est maintenant propriétaire d’un morceau de l’histoire du Canada, a déclaré Scott Bell, président et directeur général de GM Canada, qui souligne que le constructeur et la communauté d’Oshawa soutiennent la fondation depuis plus de 50 ans.

« Nous étions heureux de faire un don à une cause aussi noble pour avoir la chance de recevoir le NIV 001 à Paillé, a pour sa part affirmé Jean-Claude Paillé, président de Paillé Chevrolet Buick GMC. Nous sommes impatients de présenter ce magnifique camion à notre magasin, et nous avons hâte de voir de nombreux autres camions construits à Oshawa sur la route. »

Photo: General Motors

Rappelons que le Silverado HD peut transporter jusqu’à 7 442 livres dans sa caisse et remorquer jusqu’à 36 000 livres, aidé par plusieurs nouvelles technologies dont des caméras placées à des endroits stratégiques. Les consommateurs ont le choix entre deux moteurs V8 dont la cylindrée est de 6,6 litres. L’un est alimenté à l’essence et l’autre au diesel.

