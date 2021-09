Chevrolet Silverado 2022 : cinq choses à savoir

Redessiné, revu et amélioré, le Chevrolet Silverado 2022 arrive avec une nouvelle version ZR2 et des technologies modernes dont la conduite semi-autonome Super Cruise.

Voici cinq choses à savoir sur le Chevrolet Silverado 2022.

Allure repensée

Pour cette nouvelle année-modèle, les concepteurs du Silverado ont notamment redessiné la partie avant. On retrouve une calandre et des phares retravaillés, le but étant de préserver une allure robuste.

Photo: General Motors

D’un point de vue plus techno, sur les modèles LT et les modèles les plus huppés, les feux de jour en forme d’aile ont été révisés et affichent des séquences d’éclairage animées à l’approche, au démarrage ou lorsque le conducteur s’éloigne du véhicule.

Toujours pour les déclinaisons plus cossues, l’habitacle contient maintenant de nouveaux matériaux. Par exemple, les éléments verticaux du tableau de bord du modèle 2021 ont été remplacés par des lignes horizontales et des éléments flottants.

Enfin, trois nouvelles couleurs extérieures sont au catalogue : Frêne foncé métallisé, Dune de sable et Bleu glacier métallisé.

Habitacle modernisé

À bord, le conducteur est servi par une instrumentation analogique pour les moutures de base et complètement numérique (écran de 12,3 pouces) pour les versions LT et supérieures.

Photo: General Motors

Les usagers ont également un système d’infodivertissement muni d’un écran de 13,4 pouces comprenant les applications Apple CarPlay et Android Auto. La fonction Alexa d’Amazon est optionnelle. De plus, la caméra de recul à affichage intégré au rétroviseur et l’affichage tête haute sont disponibles.

Par ailleurs, le Silverado peut dorénavant être équipé du système de conduite semi-autonome Super Cruise, une première pour le véhicule. Naturellement, le camion utilise aussi une série de technologies d’aides à la conduite, telles que l’alerte de prévention de collision, l’aide au maintien de la voie avec avertisseur de sortie de voie, le freinage d’urgence automatique et le freinage avant pour piétons, pour n’en nommer que quatre.

Une version ZR2

Pour la première fois, le Silverado a sa propre variante hors route avec le ZR2. Chevrolet espère ainsi réussir à concurrencer les Ford F-150 Raptor et Ram 1500 Rebel. En ce sens, le camion sera équipé, sans surprise, de la motorisation la plus puissante (V8 6,2 de litres) et d’une panoplie de technologies exclusives.

Sur le plan esthétique, le Silverado ZR2 se distingue par plusieurs éléments de style, notamment un empiècement noir sur le capot, une calandre unique avec éclairage intégré et un emblème spécial, des moulures de passage de roue, des logos ZR2, des roues de 18 pouces exclusives et un intérieur en cuir noir jais et gris pierre agrémenté de garnitures foncées.

En ce qui concerne la mécanique, le camion utilise des amortisseurs Multimatic DSSV de 40 mm, des différentiels autobloquants avant et arrière ainsi que des pneus de 33 pouces tout-terrain. Le pare-chocs offre un angle d’approche de 31,8° et le conducteur peut sélectionner le mode Terrain pour l’expérience hors route.

4, 6 ou 8 cylindres

Le Silverado n’offre pas moins de quatre motorisations, dont la moitié ont été améliorées pour 2022. Parmi elles, nous retrouvons le quatre cylindres turbocompressé de 2,7 litres qui produit 310 chevaux et 420 lb-pi de couple, le tout marié à une boîte à huit rapports.

Photo: General Motors

Puis, Chevrolet fournit toujours un moteur diesel, soit un six cylindres de 3,0 litres. Ce dernier génère 277 chevaux et un couple de 460 lb-pi. La transmission comporte dix vitesses.

Pour finir, il y a deux moteurs V8. Le premier, plus petit à 5,3 litres, engendre 355 chevaux et 383 lb-pi. Cette version peut être couplée à une transmission à huit ou dix vitesses. Le plus gros — 6,2 litres — a une cavalerie de 420 chevaux et un couple de 460 lb-pi, le tout est jumelé à une boîte à dix rapports.

Toutes les versions peuvent être munies du rouage à propulsion ou des quatre roues motrices. Les données de consommation n’étaient toujours pas disponibles au moment d’écrire ces lignes, mais il faut s’attendre à ce que celles-ci demeurent similaires à celles de 2021.

Jusqu’à 13 300 lb en remorquage

Le Chevrolet Silverado 2022 est offert en une multitude de configurations de la boîte ainsi que de la cabine.

Photo: General Motors

On propose un choix de trois cabines : classique (deux portes), double (allongée) et multiplace (quatre portes); ainsi que trois types de caisses : standard, longue et courte. Par conséquent, les valeurs obtenues entre les différentes combinaisons varient énormément.

Remorquage :

2,7 L: 4 082 kg (9 000 lb) à 4 354 kg (9 600 lb) 5,3 L: 4 218 kg (9 300 lb) à 5 126 kg (11 300 lb) 6,2 L: 3 901 kg (8 600 lb) à 5 488 kg (13 300 lb) 3,0 L: 4 082 kg (9 000 lb) à 4 903 kg (9 500 lb)

Charge utile :

Cabine classique : 979 kg (2 160 lb) à 1 034 kg (2 280 lb) Cabine double : 807 kg (1 780 lb) à 993 kg (2 190 lb) Cabine multiplace : 653 kg (1 440 lb) à 989 kg (2 180 lb)

En termes pratiques, il y a aussi 12 points d’arrimage de série et d’autres caractéristiques optionnelles, comme le hayon à ouverture et fermeture assistée ainsi que le hayon à six positions Multi-Flex.

Photo: General Motors

Pour le moment, l’échelle de prix de cette nouvelle mouture du Silverado n’a pas été divulguée. Ce modèle devrait arriver chez les concessionnaires au printemps 2022.