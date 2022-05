Des milliers de Chevrolet Silverado coincés à Oshawa

Les délais de livraison de véhicules ne sont pas tous directement reliés à la pénurie de pièces comme les semi-conducteurs. Certains sont attribuables à des problèmes de logistique et de transport.

C’est le cas chez General Motors à son usine fraîchement rouverte d’Oshawa, en Ontario. Un représentant du syndicat de travailleurs Unifor, Jason Gale, a confié à Automotive News que près de 11 000 camionnettes Chevrolet Silverado HD étaient actuellement entassées et en attente d’être expédiées. La raison? Il n’y a pas suffisamment de wagons de train.

Ces véhicules avaient d’abord été fabriqués sans un certain nombre de modules et de semi-conducteurs, mais bien qu’ils soient complets et prêts à rejoindre leurs clients maintenant, le transport ferroviaire n’arrive tout simplement pas à les sortir de là au rythme qu’il le faudrait, selon Gale.

Quelques-unes des camionnettes entassées seraient des Silverado 1500, mais la vaste majorité sont des modèles 2500HD et 3500HD qui occupent plus de place à bord des wagons, ce qui n’aide pas les choses.

Photo: Chevrolet

Tel qu’annoncé en janvier, Oshawa a ajouté un deuxième quart de travail, à peine deux mois après sa réouverture, afin de répondre à la demande grandissante en Amérique du Nord. L’usine, qui se concentre pour l’instant sur la marque Chevrolet, est sur le point d’amorcer la production à grande échelle de camionnettes légères en plus de celle des modèles « heavy-duty ». D’ailleurs, un troisième quart de travail devrait s’ajouter vers le mois d’août, faisant passer la main-d’œuvre de 1 800 à 2 600 travailleurs horaires.

En passant, la situation est pire du côté de Ford, qui rapportait à la fin avril avoir environ 53 000 véhicules stationnés près de ses usines en attente d’être complétés et expédiés, principalement des camionnettes de Série F, des Bronco et des Explorer.

En vidéo : Meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des camionnettes pleine grandeur