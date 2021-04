10 millions de masques pour General Motors

Après avoir été mandaté par le Gouvernement du Canada pour fabriquer 10 millions de masques au mois de mai 2020, General Motors confirme avoir réussi le défi.

Le dix-millionième masque produit par l’usine d’Oshawa sera offert au musée Ingenium, à Ottawa.

« C’est l’un des moments dont je suis le plus fier dans notre histoire, de pouvoir prendre les choses en main et soutenir tous les Canadiens durant ces moments difficiles », a déclaré Scott Bell, président et directeur général de GM Canada.

GM a aussi annoncé que 500 000 masques de plus seront produits et distribués à son réseau de concessionnaires. Ceux-ci seront donnés à des organisations charitables de leur choix.

Photo: General Motors

L’usine de GM à Oshawa en Ontario a été en mesure de former son équipe et d’installer de la machinerie pour la production de masques en un peu plus de trois semaines.

Les masques ont été vendus sans profit à l’Agence de la santé publique du Canada.