COVID-19 : l’usine GM d’Oshawa va fabriquer des masques

L’usine GM d’Oshawa assemble son dernier véhicule

Plus d’un an après l’annonce de sa fermeture par General Motors et une semaine à peine avant Noël, l’usine d’assemblage d’Oshawa en Ontario a cessé définitivement la production hier vers 16h, mettant fin à une histoire vieille de plus d’un siècle. Le dernier véhicule sur la chaîne de montage, un …