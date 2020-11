L’usine GM d'Oshawa va se remettre à produire des camions

L’usine de General Motors à Oshawa, qui avait cessé la production de véhicules en décembre 2019 et qui était en train d’être convertie en centre d’estampage et d’opérations connexes, recommencera à fabriquer des camionnettes en 2022.

C’est ce qui ressort principalement de l’entente de principe survenue dans la nuit de mercredi à jeudi entre le constructeur et le syndicat canadien Unifor, dont les membres seront appelés dimanche à voter pour sa ratification.

GM investira jusqu’à 1,3 milliard $ et embauchera entre 1 400 et 1 700 travailleurs horaires. Avec l’appui d’Unifor, l’usine d’Oshawa se préparera immédiatement à mettre ses installations en branle, incluant un nouvel atelier de carrosserie et un nouveau module d’assemblage flexible.

Les camionnettes qui seront produites à compter de janvier 2022 sont les Chevrolet Silverado et GMC Sierra de nouvelle génération, incluant les modèles dits Heavy Duty, qui sont de plus en plus en demande ces temps-ci. D’ailleurs, la production du côté des États-Unis a été augmentée pour contrer le manque d’inventaire.

Photo: General Motors

GM a grandement besoin de ces véhicules très profitables pour financer le développement et la mise en marché de ses futurs véhicules électriques, comme le GMC Hummer EV et le Cadillac LYRIQ.

En plus des investissements à Oshawa, GM consacrera 109 millions $ à l’usine de moteurs et de transmissions de St. Catharines et 500 000 $ au centre de distribution de pièces de Woodstock, également en Ontario.

L’entente ne couvre pas cependant l’usine CAMI d’Ingersoll, là où est fabriqué le Chevrolet Equinox. Le contrat actuel qui lie le constructeur à celle-ci est différent et il expirera en 2021.

GM poursuivra maintenant ses discussions avec les gouvernements fédéral et provincial en vue d’obtenir une aide financière publique, comme pour Ford et FCA plus tôt cet automne.

