Les chiffres de ventes de véhicules neufs au Canada en 2020 sont maintenant sortis et c’est le temps d’y aller de plusieurs analyses.

Êtes-vous surpris d’apprendre que Cadillac est la seule marque qui a connu une augmentation par rapport à l’année précédente? Pendant que la pandémie de COVID-19 faisait des ravages à la grandeur de l’industrie, la division de luxe de GM a vu ses ventes totales croître de 4,2%!

Toutes les autres marques ont enregistré un recul de leurs ventes canadiennes en 2020. Voici sans plus tarder le top 10 de celles dont les ventes de véhicules neufs ont le plus baissé selon les données du Automotive News Data Center. Note : les marques exotiques et de très grand luxe telles que Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce et McLaren ne sont pas considérées ici, car les chiffres disponibles sont marginaux ou approximatifs.