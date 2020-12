Ford F-150 Tremor 2021 : en attendant le Raptor

Suivant l’exemple des Super Duty et Ranger, le Ford F-150 2021 de nouvelle génération se dote d’un ensemble Tremor destiné aux amateurs de conduite hors route.

En attendant le futur F-150 Raptor, c’est assurément le meilleur choix qu’on puisse faire pour aller jouer et travailler dans les champs, les sentiers, les chemins de bois, les marécages, les terrains rocailleux et autres surfaces loin du bitume.

Plus de robustesse

Les gens de Ford ont vraiment été à l’écoute des clients pour concevoir l’ensemble Tremor, qui va plus loin que le populaire FX4. Ça commence avec des ressorts révisés pour accroître la garde au sol, des porte-fusées de moyeux avant et des bras supérieurs remaniés, des amortisseurs monotubes spécifiques au Tremor à l’avant et des amortisseurs doubles à l’arrière calibrés pour un amortissement plus souple à basse vitesse. Le débattement est accru d’un pouce à l’avant et de 1,5 pouce à l’arrière.

Photo: Ford

La suspension est ancrée à des roues de 18 pouces au fini mat qui sont chaussées de nouveaux pneus tout-terrain General Grabber de 33 pouces. En ajoutant le bouclier de type Raptor qui protège les composants avant en conduite hors route, le F-150 Tremor jouit d’un angle d’attaque de 27,6 degrés, d’un angle de rampe de 21,2 degrés et d’un angle de sortie de 24,3 degrés.

Dans tous les cas, un différentiel arrière verrouillable est inclus, mais il sera possible (à une date ultérieure, dit Ford) de remplacer le différentiel avant par un différentiel à glissement limité Torsen. Les versions haut de gamme obtiennent un boîtier de transfert plus compétent, semblable à celui du F-150 Raptor.

Pour ce qui est des capacités, le modèle Tremor peut remorquer jusqu’à 10 900 livres avec un attelage conventionnel et transporter 1 885 livres dans sa caisse. En outre, il peut être muni de la génératrice de bord Pro Power offrant 2,0 kilowatts de puissance électrique – parfait pour recharger des outils, un compresseur d’air ou une scie à chaîne électrique à même la caisse.

Photo: Ford

Technologies pour le hors-route

En plus des modes Normal, Sport, Traction, Éco, Glissant, Sable/neige profonde et Boue/ornières, le F-150 Tremor offre aussi le mode Roche/traction qui verrouille automatiquement le différentiel arrière, désactive le contrôle de stabilité et l’antipatinage, atténue la réaction du moteur à l’accélérateur, modifie les points de passage des rapports et affiche la vue des caméras à 360 degrés à l’écran central.

Comme le fait remarquer Ford, un conducteur qui roule sur des sentiers difficiles doit généralement utiliser les pédales afin de moduler simultanément l’accélération et le freinage pour faire progresser son véhicule et éviter de l’endommager. La technologie de conduite à une seule pédale en sentier, livrable en option avec le Tremor, simplifie ces opérations pour qu’on n’ait qu’à appuyer sur l’accélérateur pour avancer et à le relâcher pour freiner. Le camion applique les freins de façon proportionnelle à mesure que le conducteur relâche l’accélérateur.

Photo: Ford

De son côté, l’aide à la direction en sentier (optionnelle) diminue le rayon de braquage dans les endroits restreints en appliquant les freins aux roues du côté intérieur, ce qui permet d’effectuer des virages plus serrés à basse vitesse. Enfin, le Tremor offre aussi la fonction de contrôle en sentier (optionnelle), qui s’apparente à un régulateur de vitesse pour la conduite hors route.

Quoi d’autre?

Côté design, notons la calandre ornée d’un ovale Ford fini noir et rehaussée de détails contrastants de la couleur distinctive du Tremor (orange). Il y a deux crochets de remorquage à l’avant et deux autres à l’arrière. Des monogrammes exclusifs sont apposés sur les ailes, les parois de la caisse et le hayon.

La couleur orange se retrouve aussi dans l’habitacle, qui présente une garniture spécifique pour les sièges avec surpiqûres spéciales de même que des matériaux et des finis uniques sur le tableau de bord, la console centrale et les portes.

Photo: Ford

Tout ceci vous intéresse? Sachez que l’ensemble Tremor est disponible avec toutes les versions du Ford F-150 2021 munies d’une cabine Super Crew et d’une caisse de chargement de 5,5 pieds. Il faut obligatoirement opter pour le V6 EcoBoost de 3,5 litres (400 chevaux, 500 livres-pied), lequel est jumelé à une boîte automatique à 10 rapports et à un système à quatre roues motrices.

Patience, cependant : le Ford F-150 Tremor 2021 sera mis en vente l’été prochain seulement.

