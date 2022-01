Chevrolet Silverado EV 2024 : cinq choses à savoir

En réponse au Ford F-150 Lightning, Chevrolet a dévoilé son nouveau camion 100% électrique, le Silverado EV.

Voici cinq choses à savoir sur le Chevrolet Silverado EV 2024.

Camion dans l’âme

Le Silverado EV est basé sur une toute nouvelle plate-forme développée par General Motors, nommée Ultium. Cette architecture intègre les 24 modules de la batterie dans le plancher, abaissant le centre de gravité du véhicule.

Sur le plan esthétique, ce Silverado arbore une bande lumineuse qui ceinture le capot et rejoint les minces phares. La calandre pleine, le pare-chocs de couleur contrastante et le pilier C angulaire complètent l’ensemble stylistique. Des jantes de 24 pouces et un toit panoramique en verre fixe sont optionnels.

Photo: General Motors

En termes pratiques, le Chevrolet possède un espace de chargement sous le capot, alors que la boîte mesure 5 pieds 11 pouces. Dans la version RST, la capacité de rangement de la caisse est maximisée grâce à un hayon intermédiaire Multi-Flex. Il offre un peu plus de 9 pieds de longueur entre la cabine et le hayon lorsque ce dernier est ouvert.

Deux moteurs, deux puissances

Le Chevrolet Silverado EV est équipé d’un moteur sur chaque essieu. La marque au nœud papillon a révélé deux versions distinctes.

La déclinaison « Work Truck », ou WT, développe 510 chevaux et un couple de 615 lb-pi. Celle-ci peut tirer des charges montant jusqu’à 8 000 lb et transporter des poids allant jusqu’à 1 200 lb dans la boîte.

Photo: General Motors

La variante RST génère 660 chevaux et 780 lb-pi. La capacité de remorquage s’élève à 10 000 lb (4 534 kg), et la charge utile se situe à 1 300 lb. Sur le plan de la performance, la RST effectue le 0 à 97 km/h en 4,5 secondes.

Plus de 600 km d’autonomie

Les Silverado WT et RST proposent une autonomie estimée à 640 kilomètres. Par ailleurs, tous deux peuvent se brancher sur une borne de charge rapide de 350 kW.

Selon General Motors, cela permettrait d’ajouter environ 160 kilomètres (100 milles) d’autonomie en seulement dix minutes.

Équipé de nombreuses technologies

La suspension adaptative Air Ride (option) et les roues directionnelles à l’arrière figurent parmi les nombreuses technologies que l’on retrouve à bord du Silverado EV.

Le conducteur est servi par un moniteur numérique de 11 pouces ainsi que par l’affichage tête haute, d’une dimension de 14 pouces. Le système d’infodivertissement emploie la nouvelle plate-forme logicielle Ultifi, basée sur Linux. L’écran mesure 17 pouces.

Photo: General Motors

Le Silverado est également équipé de plusieurs aides à la conduite venant de série. De plus, la fonction de conduite semi-autonome Super Cruise est livrable en option.

À quand l’arrivée sur notre marché?

L’échelle de prix du Silverado EV débute à 54 748 $ (frais de transport de 2 300 $ inclus) avec la version WT. La RST sera vendue à 122 248 $ (frais de transport de 2 300 $ inclus). D’autres déclinaisons seront dévoilées en temps et lieu, comme une variante Trail Boss.

Le Silverado EV devrait être commercialisé dès l’automne 2023 en nombre limité. La disponibilité du modèle WT est prévue au printemps 2024. Les réservations en ligne ont déjà commencé.

En vidéo : aperçu du Chevrolet Silverado EV