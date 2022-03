Un Chevrolet Silverado de police viendra bientôt patrouiller les routes

Un autre véhicule de Chevrolet s’apprête à aller rejoindre le Tahoe de police pour aider à faire régner la loi et l’ordre. Il s’agit de la camionnette Silverado PPV (Police Pursuit Vehicle), qui sera disponible pour les corps policiers aux États-Unis et au Canada vers la fin de l’été.

Un Silverado SSV (Special Service Vehicle) a déjà été présenté en mai 2020, mais celui-ci n’est pas conçu spécifiquement comme un véhicule de patrouille et de poursuite à haute vitesse.

Basé sur le modèle 2022 largement modernisé et amélioré, le Silverado PPV 2023 adopte une cabine multiplaces, une caisse courte (5 pieds et 8 pouces) et un système à quatre roues motrices. Les jantes en acier de 20 pouces sont chaussées de pneus tout-terrain Goodyear.

Photo: Chevrolet

Un V8 sous le capot

Son V8 de 5,3 litres produit 355 chevaux via une boîte automatique à 10 rapports et bénéficie d’un filtre à air de moteur pour usage intense, tandis que ses freins sont renforcés et plus puissants grâce à des disques de 16 pouces et des étriers Brembo avec six pistons à l’avant.

Dans le cas où le camion doit transporter des remorques, par exemple pour des équipes de police montée ou de patrouille marine, la capacité de remorquage de 9 300 livres s’avèrera fort utile.

Puis, lorsque le devoir l’amènera loin des chemins asphaltés, le Silverado PPV mettra à profit des amortisseurs Rancho, un différentiel arrière verrouillable, une plaque de protection supplémentaire sous le véhicule et une suspension optionnelle relevée de deux pouces permettant une garde au sol totale de 11,35 pouces – la meilleure de la catégorie selon Chevrolet.

Photo: Chevrolet

Pensé pour la police

Naturellement, tout le matériel pour installer, brancher et commander des accessoires de police (gyrophares, lumières, caméras, appareils mobiles numériques, etc.) est aussi inclus. Le siège central de la première rangée peut être supprimé sur demande pour adapter la cabine selon différents besoins. Pour ce qui est de la caisse, elle est disponible avec le polyvalent hayon MultiFlex.

Notre question : pourquoi pas un Chevrolet Silverado ZR2 de police?

En vidéo : Chevrolet dévoile le Silverado 2022