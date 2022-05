Repentigny accueille son Ford Mustang Mach-E de police

Une première autopatrouille électrique entrera bientôt en service au Québec. Le Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR) vient en effet d’accueillir dans ses rangs un Ford Mustang Mach-E spécialement adapté à ses besoins en vue d’un projet pilote.

Développé par la firme québécoise Cyberkar, le véhicule a été dévoilé officiellement jeudi dernier lors des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, puis il a été présenté au public ce weekend à l’occasion du Salon du véhicule électrique de Québec.

Suivant un arrêt dans la Grosse Pomme pour participer au NYC Fleet Show, les 25 et 26 mai, ce Mustang Mach-E de police tentera de convaincre d’autres municipalités à travers la province lors du Colloque de l'Association des directeurs de police du Québec.

Photo: SVEQ

« L'intérêt pour notre autopatrouille électrique est grandissant. Nous espérons que ce projet innovant et audacieux pourra inspirer d'autres villes et corps de policiers du Québec et les encourager à remplacer progressivement leur flotte de véhicules par des modèles électriques », a déclaré le maire de Repentigny, Nicolas Dufour.

Le projet pilote en question débutera le 6 juin dans les rues de la Ville de Repentigny et de Charlemagne, territoire desservi par le SPVR. Ce sera l’occasion d’évaluer entre autres la conduite et l'efficacité de la batterie lors de diverses interventions policières et dans des conditions variées.

Même en hiver? Malheureusement non. Le projet pilote, d’une durée de six mois, se terminera au début de décembre.

Photo: Stéphane Deschamps/Ville de Repentigny

Entretemps, le Mustang Mach-E du SPVR servira aussi à des formations exclusives à l'École nationale de police du Québec afin d’apprendre aux futurs patrouilleurs la conduite d'un véhicule de police 100% électrique.

Mentionnons en terminant que le visuel retenu s'inspire du marquage Battenburg, un design de damiers avec couleurs en alternance comme on en voit beaucoup en Europe. Il n’est pas aussi frappant que ce à quoi on pouvait s’attendre, mais le SPVR le dit parfaitement visible d’une distance d’au moins 500 mètres.

En vidéo: Antoine Joubert présente le Ford Mustang Mach-E