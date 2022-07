Le Ford F-150 Lightning devient véhicule de police à son tour

Comme il existe déjà un Ford F-150 conçu spécialement pour la police, on se doutait bien que le constructeur allait enchaîner tôt ou tard avec une variante 100% électrique basée sur le tout nouveau F-150 Lightning. C’est maintenant chose faite.

« Nous sommes first d’offrir la première camionnette électrique de police en Amérique aux autorités locales qui pourront se servir de ses technologies révolutionnaires pour améliorer leur productivité, a déclaré Nate Oscarson de la division commerciale Ford Pro. La génératrice de bord Pro Power Onboard peut servir d’alimentation mobile pour éclairer la scène d’un accident le soir, la motorisation électrique aide à réduire les dépenses en carburant et en entretien, tandis que le grand coffre avant [de 400 litres] fournit du rangement supplémentaire et verrouillable. »

Photo: Ford

Le Ford F-150 Lightning Pro Special Service Vehicle (SSV), de son nom exact, propose un choix de deux batteries à l’instar de la camionnette destinée aux consommateurs. Avec celle de 98 kWh, la puissance s’élève à 452 chevaux permettant de remorquer jusqu’à 7 700 livres. Avec la batterie de 131 kWh, ça grimpe à 580 chevaux et 10 000 livres. Dans les deux cas, le couple maximal est de 775 livres-pied et l’accélération de 0 à 100 km/h peut se faire en quatre secondes ou moins – parfait pour prendre en chasse des individus qui violent la loi.

Au-delà de son rôle de patrouille, le F-150 Lightning Pro SSV s’avèrera utile aux policiers de diverses façons. Un plateau spécial avec branchements au sommet de planche de bord permettra d’installer facilement leur équipement. Les sièges avant sont garnis d’un tissu robuste adapté aux véhicules de police et avec des appuis latéraux moins prononcés pour faciliter l’entrée et la sortie des agents munis d’une ceinture de service. Le derrière des dossiers est recouvert d’une plaque en acier. La banquette arrière, pour sa part, est en vinyle tout comme le plancher pour un nettoyage plus facile.

Photo: Ford

Bien sûr, on retrouve aussi toutes les technologies de bord du F-150 Lightning, dont une instrumentation numérique et un écran tactile de 12 pouces chacun, le système multimédia SYNC 4 avec mises à jour logicielles à distance, de même que le système de sécurité et d’aide à la conduite Co-Pilot360.

Les départements de police pourront gérer leur flotte grâce au système E-Telematics de Ford et profiter de services de consultation en lien avec le traitement des données, les services connectés et tout ce qui concerne les recharges.

Photo: Ford

En terminant, Ford dit qu’elle donnera plus de détails ainsi que des précisions sur l’autonomie du F-150 Lightning 2023 (celle du modèle 2022 varie de 370 à 515 km selon la version), tant pour le public que pour la police, plus tard cet été.

En vidéo : Essai routier du Ford F-150 Lightning 2022