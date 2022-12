Ford F-150 Lightning : un troisième quart de travail ajouté à l’usine

Est-il possible d’importer un Ford F-150 Lightning des États-Unis vers le Canada?

Croyez-vous qu’il est possible d’importer un Ford F-150 Lightning des États-Unis vers le Canada? Il semble y avoir de la disponibilité là-bas, ce qui me permettrait de l’obtenir rapidement. ------------- Bonjour Alexandre, Il est effectivement possible de vous procurer une camionnette F-150 Lightning chez un concessionnaire américain et de l’importer …