Combien coûte... le Ford F-150 Lightning 2022?

Le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert s’est déplacé du côté du Texas pour essayer une camionnette qui suscite beaucoup d’engouement, le Ford F-150 Lightning 2022.

« Ford est le premier constructeur à débarquer avec une camionnette pleine grandeur 100% électrique, le F-150 Lightning », explique Antoine. Le véhicule est commercialisé sous un seul format : avec une caisse de 5,5 pieds et une cabine double.

Les consommateurs ont droit aux déclinaisons XLT, Lariat et Platinum, alors que les parcs et entreprises bénéficient de la variante d’entrée de gamme Pro. « Sur le plan esthétique, [le F-150 Lightning] est légèrement différent du modèle régulier, surtout au niveau de la partie avant, on n’a pas de grille de calandre », décrit Antoine Joubert.

Photo: Antoine Joubert

Plus de 500 km d’autonomie

Les modèles d’entrée de gamme arrivent de série avec une batterie de 98 kWh confère 375 kilomètres d’autonomie. Les moutures plus huppées montent la donnée à 485 ou 515 kilomètres grâce à la baterie optionnelle de 131 kWh.

« Ford considère que la dégradation de la batterie serait au maximum à 35 % dans les pires conditions, que ce soit en remorquage ou durant des hivers très froids, comme les nôtres ». Antoine note toutefois que cette affirmation de la part du constructeur reste à confirmer.

Photo: Antoine Joubert

Et la capacité de remorquage?

Pour ce qui est de la capacité de remorquage, elle varie officiellementde 7 500 lb à 10 000 lb. « Les ingénieurs de Ford nous disent que l’équivalent de perte d’autonomie avec un modèle électrique est équivalent à ce que l’on retrouverait avec un modèle à essence », mentionne Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Côté pratique, le coffre situé à l’avant du véhicule peut contenir 400 litres et la caisse peut supporter des charges allant jusqu’à 2 235 lb.

Photo: Antoine Joubert

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Ford F-150 Lightning 2022… et dévoile sa gamme de prix!