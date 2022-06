Quelle est l’autonomie du Ford F-150 Lightning?

Je suis intéressé par l’achat d’une camionnette électrique, particulièrement le Ford F-150 Lightning. Pouvez-vous m’indiquer quelle est son autonomie? Je suis tombé sur plusieurs chiffres différents en fouillant sur le web.

-----------

Bonjour Kevin,

Le Ford F-150 Lightning s’annonce extrêmement prometteur et on vous comprend d’être intéressé. Vous n’êtes d’ailleurs pas le seul! Plus de 200 000 commandes ont déjà été enregistrées, ce qui dépasse grandement la capacité de production annuelle du constructeur. Attendez-vous donc à de sérieux délais!

Pour ce qui est de l’autonomie, il faut savoir que le F-150 Lightning est livrable avec un choix de deux batteries, l’une de 98 kWh et l’autre de 131 kWh. Beaucoup de chiffes ont été avancés, mais voici ceux qu’il faut retenir, tels que publiés par Ressources naturelles Canada :

Ford F-150 Lightning – Autonomie standard: (98 kWh): 370 km

Ford F-150 Lightning Platinum (131 kWh): 483 km

Ford F-150 Lightning – Autonomie prolongée (131 kWh): 515 km

En somme, l’autonomie du Ford F-150Lightning variera entre 370 et 515 kilomètres, selon la version choisie. La version Platinum, bien qu’équipée de la plus grosse des deux batteries, perd une trentaine de kilomètres en raison de son poids plus élevé et de ses immenses roues de 22 pouces.

Photo: Antoine Joubert

Et en remorquage?

Bien sûr, cette autonomie sera limitée en période hivernale ou en situation de remorquage. Lors d’un récent essai, l’équipe du Guide de l’auto a pu constater que la consommation d’énergie du F-150 Lightning passe d’environ 27,5 kWh/100 km à 45 kWh/100 km avec une charge de 5000 livres. Attendez-vous donc à une autonomie amputée de moitié si vous souhaitez remorquez des charges frôlant la capacité maximale de 10 000 livres.

Photo: Ford

Rappelons que le Ford F-150 Lightning 2022 est offert au Canada à partir de 68 000 $. Une version commerciale est offerte à 58 000 $, mais celle-ci n’est malheureusement pas disponible pour les particuliers.