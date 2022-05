Ford F-150 Lightning : plus de puissance que prévu

Le Ford F-150 Lightning, dont la production a officiellement commencé vers la fin avril, sera plus puissant et capable de transporter de plus lourdes charges que ce qui avait été annoncé initialement. Une autre bonne nouvelle pour ceux qui attendent impatiemment leur camionnette électrique.

Ford confirme en effet que les modèles équipés de la batterie régulière de 98 kWh produiront 452 chevaux au lieu de 426, tandis que ceux munis de la batterie à autonomie prolongée de 131 kWh passent de 563 à 580 chevaux. Dans les deux cas, le couple maximal reste à 775 livres-pied.

La capacité de charge utile du F-150 Lightning a été bonifiée également. Elle atteindra maintenant 2 235 livres avec certaines versions au lieu de 2 000. Pour ce qui est du remorquage, le véhicule peut tirer 7 700 ou 10 000 livres selon la batterie.

Photo: Ford

Comme on l’écrivait précédemment, d’autres données et capacités du F-150 Lightning ont été revues à la hausse depuis son lancement. C’est le cas de l’autonomie avec la plus grosse batterie, qui s’élève désormais jusqu’à 515 kilomètres selon Ressources naturelles Canada. Elle est de 483 kilomètres en version Platinum et de 370 kilomètres avec la plus petite batterie.

À propos, une fonction appelée Autonomie intelligente calcule précisément la consommation d’énergie et l’autonomie restante en temps réel en se basant sur des informations comme la température, le rythme de la circulation, le style de conduite, l’usage de la climatisation et les côtes qui se trouvent sur l’itinéraire entré dans le GPS. C’est sans oublier bien sûr le poids des charges transportées, grâce aux balances intégrées dans la caisse, et le genre de remorque utilisée.

Photo: Ford

« Que vous remorquiez avec une camionnette à essence ou électrique, l’autonomie diminue à peu près dans les mêmes proportions », explique l’ingénieure en chef Linda Zhang. Elle rappelle aussi que les conducteurs du F-150 Lightning peuvent se servir d’une fonction spéciale de FordPass pour connaître automatiquement le trajet optimal d’après le profil de la remorque enregistré dans le système et la destination désirée.

Ford a cessé de prendre des réservations pour sa camionnette électrique après en avoir reçu 200 000. Le constructeur dit avoir pris des mesures en vue d’augmenter la production, qui devrait maintenant atteindre 150 000 unités dès 2023. Espérons que l’approvisionnement de pièces ne sera pas un problème : un seul F-150 Lightning a besoin de 1 700 semi-conducteurs, soit environ huit fois plus qu’un F-150 à essence!

En vidéo : On a vu le Ford F-150 Lightning de plus près