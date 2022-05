Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Ford F-150

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

La popularité des camionnettes pleine grandeur ne se dément pas, au Canada comme au Québec. Pour 2022, nous avons constaté que les trois camionnettes des constructeurs américains demeurent très proches. Il n’y a pas de mauvais choix à proprement parler dans cette catégorie très disputée.

Le Ford F-150 l’emporte

La première marche du podium revient au Ford F-150. Profondément modifié pour l’année modèle 2021, le camion le plus vendu en Amérique du Nord profite d’une très grande diversité mécanique en 2022.

Photo: Félix Larouche

En plus des moteurs V6 EcoBoost, performants et plutôt économes en carburant, on retrouve également une variante hybride qui diminue sensiblement la consommation d’essence. Avec 10 L/100 km de moyenne, c’est un score difficile à battre pour une camionnette pleine grandeur. Et n'oublions pas sa version Lightning 100% électrique, qui devrait débarquer sur nos routes très prochainement.

Photo: Germain Goyer

Les finalistes

La deuxième position est occupée par le duo de GM, à savoir le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra. Des modèles à l’approche plus traditionnelle, mais qui bénéficient de quelques retouches esthétiques pour 2022. Comme chez Ford, ces camions sont disponibles dans une grande variété de versions, de cabines et de longueurs de caisse. On note également l’arrivée d’une nouvelle variante ZR2 aux prétentions hors route rehaussées.

Photo: General Motors

Mis à part le moteur à 4 cylindres que nous ne recommandons pas, les motorisations V8 de 5,3 et 6,2 litres demeurent convaincantes même si elles se montrent gourmandes. En revanche, la fiabilité et la durabilité à long terme font partie des avantages du duo de General Motors. Enfin, il ne faut pas oublier une motorisation diesel optionnelle, ce qui est un atout face à Ford qui a abandonné cette possibilité sous le capot du F-150.

Dernier véhicule classé sur le podium, le Ram 1500 ne démérite pas pour autant. La qualité de l’habitacle est assurément un point fort, avec une bonne insonorisation, un confort remarquable et un tableau de bord très techno.

Photo: Stellantis

Avec la suspension à air, la conduite est très agréable, et la qualité du roulement surpasse ce que proposent Ford et GM. Mais cela se fait malheureusement au prix d’une fiabilité perfectible...

C’est aussi le cas de la mécanique EcoDiesel, qu’il est difficile de recommander pour un achat à long terme. En outre, des problèmes sur le système d’hybridation légère e-Torque des moteurs à essence ont été relevés. Pour toutes ces raisons, les moteurs V6 et V8 dépourvus de l’hybridation légère sont à privilégier.

Précisons que Ram propose toujours le modèle d’ancienne génération, le « Classic » qui se vend d’ailleurs mieux que le modèle actuel chez nous, ce qui est paradoxal, mais qui peut s’expliquer par une différence de prix tout de même conséquente.

Pour terminer, mentionnons aussi que le nouveau Toyota Tundra n’a pas pu être évalué à temps pour ce palmarès. Il faudra attendre notre classement de 2023 pour voir ce qu’il en est. Gardez le contact!