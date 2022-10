En vidéo : Antoine Joubert présente le Ford F-150 Lightning

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert présente le Ford F-150 Lightning.

La camionnette 100 % électrique concurrencera les futurs produits de General Motors — le Chevrolet Silverado EV et le GMC Sierra EV — ainsi que le Ram Revolution de Stellantis. « C’est un véhicule qui va répondre aux besoins de bien des gens », estime Antoine.

Le Lightning se commercialise en quatre versions distinctes : Pro, XLT, LARIAT et Platinum. Fait à noter : la déclinaison Pro est seulement accessible aux entreprises sur le marché canadien.

Photo: Antoine Joubert

« On a une seule configuration de carrosserie pour le moment: c’est-à-dire une cabine SuperCrew — multiplace — avec une caisse de 5,5 pieds. On ne peut pas avoir un camion utilitaire avec une boîte plus longue », note le chroniqueur.

Plus de 500 km d’autonomie

Deux choix de batterie s’offrent au consommateur, soit 98 ou 131 kWh. Dépendamment de la mouture sélectionnée, l’autonomie varie entre 370 et 515 kilomètres. Cela dit, la camionnette comprend la fonction « Vehicle-to-Load » — ou la charge bidirectionnelle — qui permet d’alimenter des accessoires ou même des électroménagers dans votre maison lors d’une panne de courant.

Par ailleurs, puisqu’il n’y a pas de moteur à l’avant, le compartiment possède un volume de 400 litres et une capacité de 400 lb. « C’est une des innovations que je trouve très intéressantes parce que le coffre a été maximisé par rapport à son volume, ce qui en fait un camion très pratique », souligne Antoine.

Photo: Antoine Joubert

Et le remorquage?

Le Lightning peut tirer jusqu’à 10 000 lb (4 536 kg) — avec les modèles XLT et LARIAT équipés de la grosse batterie et de l’ensemble de remorquage. « J’ai remorqué une masse de 6 600 lb. […] J’ai réussi à faire 200 kilomètres en conduisant ce véhicule ». Antoine précise qu’il restait 25 kilomètres d’autonomie à la fin de son test.

Photo: Antoine Joubert

Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour plus de détails comme les prix et les impressions de conduite.