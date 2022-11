Ford vole encore la vedette au Salon de la SEMA

Ford dit avoir conçu ses récents modèles pour qu’ils soient plus faciles à personnaliser et à accessoiriser. On en a de beaux exemples au Salon de la SEMA qui se déroule cette semaine à Las Vegas.

Bien sûr, il y a une différence entre les pièces et les composantes vendues par les détaillants Ford et les créations sur mesure présentées par des ateliers spécialisés, mais ce n’est pas un hasard si la compagnie à l’ovale bleu a pu augmenter de 40% ses revenus dans le domaine au cours des deux dernières années.

Tous les 10 véhicules modifiés qui sont présentés à l’édition 2022 du Salon de la SEMA avec l'appui de Ford se retrouvent dans la galerie de photos ci-dessus, mais en voici cinq qu’on tenait à souligner :

Ford Mustang Mach-E par Tucci Hot Rods

Photo: Ford

Ce Ford Mustang Mach-E GT reçoit un becquet avant et des élargisseurs d’ailes imprimés en 3D, un gros aileron au sommet du hayon et des couvercles transparents au niveau des jantes. La pellicule sur mesure de couleur bronze qui le recouvre a le mérite d’être différente, disons ça, et des sièges Recaro font partie d’un décor intérieur encore plus sportif que ce que Ford avait imaginé.

Ford Bronco par WARN Industries

Photo: Ford

Élaboré comme l’ultime 4x4 de plage, ce Bronco Wildtrak ferait certes plaisir aux amateurs de sports extrêmes et de conduite hors route, mais il vise surtout les pêcheurs qui aiment trouver des endroits reculés ou cachés pour s’adonner à leur loisir préféré. Un auvent qui s’étend sur 270 degrés, une boîte pour cannes à pêche et un réfrigérateur y sont installés. Les portières tubulaires, le treuil à l’avant et les différents supports sur le véhicule permettent aussi de parer à toute éventualité.

Ford Maverick par LEER Group

Photo: Ford

Le Maverick est une petite camionnette parfaite pour les bricoleurs, mais LEER a rehaussé ses capacités de travail avec une génératrice, un coffre à outils et un support de toit, entre autres. Des panneaux solaires reliés à des prises de courant externes permettent d’alimenter des appareils et outils électriques n’importe où, n’importe quand.

Ford F-150 Lightning par Tjin Edition/Thule

Photo: Ford

La nouvelle camionnette électrique F-150 Lightning de Ford se donne ici des airs de low-rider avec sa suspension surbaissée, mais elle devient aussi extrêmement polyvalente grâce à des panneaux solaires, un compresseur à air portatif, un frigo, un coffre-fort dans la console et divers accessoires de chargement Thule, tant sur le toit de la cabine qu’au-dessus de la caisse. C’est sans parler du support pour vélos électriques à l’arrière.

Ford F-150 PowerBoost par BDS Suspension

Photo: Ford

La firme BDS s’est attaquée à la version hybride du F-150 pour offrir un beau mélange de technologie et de performance tout-terrain. En plus de la génératrice Pro Power Onboard de 7,2 kW déjà installée, on retrouve un compresseur à air et tout l’équipement nécessaire pour prêter main forte à d’autres gens pris en dehors des sentiers battus. Bien qu’on n’ait pas les spécifications, les nouveaux pneus et la suspension modifiée doivent assurément faciliter les choses.

En vidéo : Essai routier du Ford F-150 Lightning 2022