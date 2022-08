Ford ajoute les éditions Heritage et Heritage Limited à ses Bronco et Bronco Sport 2023

Ford célèbre le Bronco original de 1966 en ajoutant à la gamme pour 2023 une édition Heritage et Heritage Limited pour toutes les variantes du Bronco et du Bronco Sport.

Esthétiquement, le Bronco exhibe une peinture à deux tons qui inclut des accents en blanc Oxford. La grille blanche arbore un lettrage FORD rouge. Les jantes de 17 pouces en aluminium peintes en blanc et les bandes latérales lui confèrent aussi un design classique.

Les ailes carrées sont élargies de près de deux pouces. Un pare-chocs avant en acier avec crochets et phares antibrouillard intégrés arrive d’office. L’ensemble Sasquatch, qui inclut un système de suspension à stabilité hors route hautes performances (H.O.S.S.) 2.0, des amortisseurs Bilstein et des roues de 35 pouces, est offert de série.

Photo: Ford

L’intérieur est doté de sièges en tissu à carreaux et d’un tableau de bord Oxford White, d'un monogramme sur la console centrale et des doublures de plancher avant et arrière exclusives.

Puisqu’il est basé sur la déclinaison Big Bend, vous retrouverez l’ensemble des mêmes technologies et fonctionnalités. En ce sens, l’édition Heritage emploie le quatre cylindres 2,3 litres EcoBoost de 300 chevaux et 325 lb-pi de couple. Il peut être jumelé à une boîte manuelle à 7 rapports ou une transmission automatique à 10 vitesses.

Photo: Ford

Le style rehaussé

L’édition Heritage Limited est bâtie sur la version Badlands. Par conséquent, elle partage les mêmes éléments mécaniques, soit un V6 de 2,7 litres EcoBoost produisant une cavalerie de 330 chevaux et un couple de 415 lb-pi. Seule la boîte à 10 vitesses est offerte.

Sinon, il se différencie par des caractéristiques telles que l'insigne métallique « Bronco » sur les ailes, des sièges à carreaux garnis de cuir/vinyle avec des surpiqûres blanches et rouges et un emblème unique sur la console signé Heritage Limited.

Photo: Ford

La mouture Bronco Heritage est offerte avec cinq options de peinture, alors que la version Heritage Limited est commercialisée exclusivement en bleu vert. La couleur Yellowstone métallisée, qui est basée sur la teinte jaune prairie de Ford en 1971, devrait être offerte vers la fin de l’année-modèle 2023. La couleur bleu pic est prévue pour l’année-modèle 2024.

Un traitement similaire pour le Bronco Sport

Tout comme le Bronco, le Bronco Sport arbore une grille de calandre blanche munie d’un lettrage « Bronco » rouge, sans oublier les roues blanches et les bandes latérales. L’intérieur se distingue grâce aux sièges en tissu à motifs à carreaux. Des éléments contrastants blancs Oxford se retrouvent notamment dans les garnitures de portes.

Photo: Ford

Le Bronco Sport Heritage est proposé avec sept options de peinture, dont le bleu vert, alors que le Heritage Limited est offert exclusivement en bleu vert, Yellowstone métallisé et bleu pic.

La version Heritage Limited se différencie sur le plan stylistique grâce au monogramme métallique « Bronco » sur les ailes ainsi que des pneus tous terrains de 29 pouces. Quant à l’habitacle, il fournit des sièges garnis de cuir, des éléments de porte peints en blanc Oxford et un monogramme sur la console centrale.

Photo: Ford

Comme son grand frère, le VUS est construit sur la mouture Big Bend. Il équipe le moteur trois cylindres 1,5 litre EcoBoost qui génère 181 chevaux et 190 lb-pi de couple. L’édition Heritage Limited contient sous le capot un quatre cylindres EcoBoost de 2 litres développant 250 chevaux et 277 lb-pi de couple.

Photo: Ford

Par ailleurs, Ford ne fabriquera que 1 966 unités de chaque variante Heritage Limited aux États-Unis pour commémorer l’année de lancement du Bronco original.

Au moment d’écrire ces lignes, Ford n’avait pas diffusé les prix et la disponibilité des éditions Heritage et Heritage Limité pour le marché canadien.

En vidéo : le Guide de l'auto essaie le Ford Bronco 2022