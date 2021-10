Photo: Ford

Le Salon SEMA 2021 à Las Vegas se tiendra du 2 au 5 novembre et Ford y sera évidemment avec ses grandes vedettes de l’heure comme le Bronco. Mais n’oublions pas non plus son petit frère, le Bronco Sport.

Pour nous mettre en appétit, le constructeur nous présente aujourd’hui six créations qui seront exposées lors de l’événement et qui illustrent chacun à leur manière le potentiel des accessoires et des pièces de performance de Ford, ainsi que ceux de bien d’autres fournisseurs spécialisés. Consultez notre galerie de photos pour les découvrir!