Chevrolet Silverado 2022 : une version ZR2 s'ajoute à la gamme

Introduite en 2019, la quatrième génération du Chevrolet Silverado profite d’une solide mise à jour pour l’année-modèle 2022.

En plus d'une nouvelle variante ZR2 axée sur la conduite hors route, la camionnette pleine grandeur de Chevrolet adoptera (enfin!) un habitacle joliment modernisé et propose une motorisation à quatre cylindres bonifiée. Analysons cela de plus près.

Le Chevrolet Silverado ZR2 arrive

Chevrolet entend profiter de l’effervescence entourant les véhicules axés sur la conduite hors route en proposant une version ZR2 de son Silverado. Animé par le moteur V8 de 6,2 L, il se démarque notamment par ses crochets d’ancrage ainsi que par l’ajout de plaques visant à protéger le soubassement de la camionnette.

Cette nouvelle version du Silverado est également dotée d’une caméra intégrée dans la grille afin d’accroître la visibilité sur un parcours périlleux. Grâce à un mode de conduite développé pour le hors route, il sera possible de conduire à l’aide d’une seul pédale. Chez General Motors, on a également travaillé de manière à optimiser les angles d’approche et de départ qui sont respectivement de 32,8 degrés et de 23,3 degrés. Le Silverado ZR2 profite de suspensions Multimatic.

Un habitacle mis à jour

Alors que l’habitacle des camionnettes pleine grandeur de Chevrolet – et GMC ! – traînait de la patte comparativement à celui des Ram 1500 et Ford F-150, on apporte enfin une bonne dose de modernité pour 2022.

Jusqu’en 2021, le levier de vitesse était encore fixé à la colonne de direction. Il se trouve désormais positionné sur la console. On note également que les versions LT et celles se situant au-dessus au sein de la gamme seront munies d’un système d’infodivertissement lié à écran tactile de 13,4 pouces. Quant à l’instrumentation, elle est désormais entièrement numérique et elle prend la forme d’un écran de 12,3 pouces. Soulignons que la version High Country verra son habitacle être partiellement décoré de bois.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, on observe aussi quelques changements esthétiques. La calandre et les lumières des multiples versions du Silverado ont été redessinnées.

Plus de couple pour le 4 cylindres

Au chapitre des motorisations, les changements sont relativement mineurs pour l’année à venir. Le constructeur américain nous apprend avoir travaillé de manière à optimiser son moteur de base, soit le quatre cylindres turbocompressé de 2,7 L. Auparavant, le couple développé se chiffrait à 348 livres-pied. Pour 2022, il grimpe à 420 livres-pied. Quant à la puissance générée, elle demeure à 310 chevaux. On dit avoir notamment rigidifié de 30% le vilebrequin. Il peut remorquer jusqu’à 9500 livres en version à roues motrices arrière.

Contrairement à Ford qui a éliminé son V6 diesel, General Motors conserve son moteur Duramax à six cylindres en lignes. Les V8 de 5,3 L et de 6,2 L continuent, eux aussi, de figurer au catalogue.

Super Cruise

En plus des innombrables fonctions d’aide à la conduite, General Motors mentionne que le Silverado pourra être muni d’une alerte de l’angle mort qui sera en mesure de tenir compte d’une remorque tirée par ledit véhicule. Notons aussi que la version High Country pourra être équipée du système d’assistance à la conduite Super Cruise et que celui-ci pourra être utilisé même en remorquage.

Pour le moment, l’échelle de prix et la date d’arrivée de cette nouvelle mouture du Silverado n’ont pas été divulguées. Lors de la présentation, on n’a rien mentionné au sujet du GMC Sierra. Cela étant, il est légitime de croire qu’il aura droit, lui aussi, à la plupart de ces améliorations.

