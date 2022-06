Chevrolet prépare un Silverado ZR2 Bison pour 2023

Chevrolet Colorado ZR2 et GMC Canyon AT4 : bataille de baroudeurs

Dans la grande famille de GM, la base technique des camionnettes est similaire, puis est ensuite déclinée chez Chevrolet et GMC. Dans le cas des modèles intermédiaires, il s’agit du Chevrolet Colorado et du GMC Canyon . Deux faux jumeaux moins populaires que les modèles pleine grandeur (Silverado et Sierra), …