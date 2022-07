L’usine GM d’Oshawa fabrique maintenant des camions 24 heures par jour

Face à une demande toujours aussi forte pour ses camionnettes pleine grandeur, General Motors vient d’ajouter un troisième quart de travail à son usine d’Oshawa, en Ontario. L’annonce a été faite par le constructeur sur son compte Instagram.

L’usine modernisée grâce à un investissement de 1,3 milliard $ avait redémarré ses activités en novembre 2021 après une pause de près de deux ans. Un deuxième quart de travail a été ajouté à la fin de janvier de cette année.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par General Motors Canada (@gmcanada)

Oshawa se concentre sur le Chevrolet Silverado et ne fabrique pas d’exemplaires du GMC Sierra, qui reste du côté des États-Unis. Par contre, c’est le seul endroit capable d’assembler les modèles 1500 et ceux dits « heavy duty » (2500HD et 3500HD) sur la même chaîne de montage.

Fait intéressant à souligner : GM a mis de l’emphase sur l’inclusion et la diversité dans son processus d’embauche et de formation des quelque 1 800 nouveaux travailleurs à Oshawa. Résultat, plus de la moitié d’entre eux sont des femmes, ce qui est une première dans l’histoire de l’usine.

Pour revenir au Silverado, la pénurie de semi-conducteurs et les autres problèmes dans la chaîne d’approvisionnement ont fait baisser ses ventes canadiennes de 8,9% dans la première moitié de 2022 par rapport à la même période en 2021. Toutefois, il s’agit quand même du quatrième véhicule le plus vendu au pays, tous genres confondus, juste devant… le Sierra.

En studio : Ram 1500 Classic ou Chevrolet Silverado?