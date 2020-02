Face-à-Face : dans le bois avec le Chevrolet Colorado ZR2 Bison!

Une nouvelle gueule pour le Chevrolet Colorado ZR2

La version ZR2 du Chevrolet Colorado a toujours fait preuve d’un look extravagant, et ce sera encore plus vrai que jamais pour l’année-modèle 2021. Chevrolet a publié les premières images de ce Colorado axé sur la conduite hors-route et force est d’admettre que les designers ont fait tout un travail.