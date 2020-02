Le Chevrolet Silverado Realtree est de retour pour 2021

Après le succès du Chevrolet Silverado Realtree 2016 il y a cinq ans, General Motors remet ça avec une nouvelle édition pour l’année-modèle 2021.

Le dévoilement a eu lieu au SHOT Show 2020 à Las Vegas cette semaine.

Développé en collaboration avec Realtree, un équipementier spécialisé en vêtements et accessoires de camouflage pour la chasse et la pêche, ce camion conçu pour le plein air ne sera disponible que dans un nombre limité d’exemplaires, tous basés sur le modèle Silverado 1500 Custom Trail Boss.

Photo: General Motors

Ainsi, on retrouve une suspension relevée de deux pouces accompagnée de l’ensemble hors route Z71 comprenant des amortisseurs monotubes Rancho, un contrôle de vitesse en descente, un différentiel arrière à verrouillage automatique, des plaques de protection sous le véhicule et un boîtier de transfert à deux régimes.

Ensuite, l’édition Realtree se démarque avec plusieurs éléments graphiques de style camouflage, notamment sur le capot, les côtés de la caisse de chargement et l’intérieur des portières. Aucun animal ne vous confondra avec des arbres, mais vous comprenez l’idée.

À cela s’ajoutent des roues de 20 pouces au fini noir chaussées de pneus Goodyear Wrangler Territory MT, des écussons et des embouts d’échappement noirs, des marchepieds tubulaires noirs d’un diamètre de quatre pouces et des tapis toute saison. Le robuste plateau Durabed en acier haute résistance est parfait pour transporter de l’équipement et rapporter du gros gibier.

Le Chevrolet Silverado Realtree 2021 sera en vente cet été. Les acheteurs auront le choix entre le V8 de 5,3 litres qui développe 355 chevaux via une boîte automatique à six rapports et celui de 6,2 litres qui génère 420 chevaux par une boîte à 10 rapports. Le prix n’a pas encore été annoncé.

