Le Chevrolet Silverado évolue pour 2020

Après avoir annoncé divers changements au GMC Sierra 1500 pour 2020, il était tout naturel que General Motors emboîte le pas avec son jumeau, le Chevrolet Silverado 1500.

C’est une bonne nouvelle pour les futurs acheteurs, qui auront encore plus de choix, de technologies et de performances à découvrir. Autrement dit, le constructeur a voulu leur en donner plus pour leur argent.

Essence et diesel

Il faut d’abord mentionner que la moitié des versions seront maintenant disponibles avec le V8 de 6,2 litres, qui développe 420 chevaux et 460 livres-pied de couple (ou 435 et 469, respectivement, avec l’ensemble de performance), jumelé à une boîte automatique à 10 rapports.

Photo: General Motors

Sur les versions Custom Trail Boss et LT Trail Boss, cette puissance s’accompagne d’une suspension relevée de deux pouces et de l’ensemble hors-route Z71 comprenant un différentiel arrière verrouillable, des plaques de protection, des amortisseurs hors-route de marque Rancho, des roues de 18 pouces et des pneus tout-terrain Goodyear Duratrac.

Le V8 de 6,2 litres sera également disponible dans les Silverado RST à quatre roues motrices, augmentant ainsi la capacité de remorquage maximale du camion à 6 078 kilos (13 400 livres), un sommet dans la catégorie.

Comme c’est le cas avec le Sierra, en raison de délais dans le processus de certification des émissions de l’EPA aux États-Unis, le nouveau moteur turbodiesel Duramax à six cylindres en ligne de 3,0 litres, initialement prévu pour 2019, fera plutôt ses débuts dans les modèles 2020. Lui aussi jumelé à la boîte automatique à 10 rapports, il développe 277 chevaux et surtout un couple de 460 livres-pied à seulement 1 500 tours/minute.

Le Duramax de 3,0 litres sera disponible en versions LT, RST, LTZ et High Country. Sa capacité de remorquage reste toutefois à préciser.

Photo: General Motors

Quant au V8 de 5,3 litres, il pourra désormais être jumelé à la boîte à 10 rapports dans certains cas. Plus précisément, on retrouvera ce combo de série dans le Silverado LT Trail Boss et en option dans le Silverado High Country. Le modèle Custom 2020 sera pour sa part livrable avec le moteur turbo de 2,7 litres et la boîte automatique à huit rapports.

Plus facile de remorquer

À l’instar du tout nouveau Silverado HD, le Chevrolet Silverado 1500 2020 bénéficie de technologies améliorées en matière de remorquage. On retient surtout le fait qu’il offre jusqu’à 15 angles de caméra différents, dont un qui permet essentiellement de voir à travers la remorque.

Photo: General Motors

Comment est-ce possible? Le système utilise une caméra montée sur le hayon et une autre caméra d’appoint qu’on peut installer sur la remorque ou la roulotte pour créer une image combinée, comme s’il n’y avait rien d’attelé à l’arrière. Ce sera parfait pour les cours de stationnement, les terrains de camping et les autres endroits restreints où la visibilité est souvent compromise.

Enfin, le Silverado gagne un régulateur de vitesse adaptatif avec caméra, livrable dans les versions LT, LTZ et High Country. Le système emploie une caméra derrière le rétroviseur intérieur et peut ralentir complètement le camion lorsque le débit de la circulation l’oblige.

Le Chevrolet Silverado 1500 2020 sera en vente au Canada au cours des prochaines semaines et ses prix seront connus d’ici là.