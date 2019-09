Bientôt un Silverado ZRX pour s’attaquer au F-150 Raptor?

Même après avoir complètement redessiné son Silverado 1500 pour 2019 et apporté diverses améliorations pour 2020, Chevrolet n’a toujours pas de camionnette hors-route pour rivaliser de près avec le Ford F-150 Raptor, sans oublier le Ram Rebel TRX attendu l’an prochain.

Toutefois, les choses pourraient changer à moyen terme.

Le constructeur américain a récemment déposé une demande pour enregistrer le nom ZRX aux États-Unis et au Canada, un nom qui servira à désigner une version plus musclée et plus redoutable du Silverado se positionnant au-dessus de l’actuel Trail Boss, selon ce que rapporte GM Authority.

Vous connaissez le Trail Boss? Ce camion se démarque avec une suspension relevée de deux pouces, des amortisseurs Rancho, des plaques de protection, des pneus tout-terrain Goodyear Wrangler Duratrac, un boîtier de transfert à deux vitesses, un différentiel arrière verrouillable et un V8 de 355 chevaux.

Photo: General Motors

Eh bien, des sources renseignées sur les futurs produits de GM ont affirmé au site que le Chevrolet Silverado ZRX emploiera une suspension plus robuste, des amortisseurs spéciaux conçus par MultiMatic (également présents sur le Colorado ZR2), des différentiels avant et arrière à verrouillage électronique ainsi que des pare-chocs modifiés favorisant de meilleurs angles d’approche et de départ.

Une suspension Fox Racing est une autre possibilité, car Motor1 a découvert que Fox a aussi enregistré une appellation comportant le terme « ZRX » pour des « camionnettes modifiées » quelques jours après la demande de GM.

Le Silverado ZRX utiliserait le V8 atmosphérique de 6,2 litres et la nouvelle boîte automatique à 10 rapports. Cependant, comme le Colorado ZR2, il ne devrait pas générer plus de puissance ou de couple. On parle ici de 420 chevaux et 460 livres-pied.

Photo: General Motors

Si tel est le cas, ce serait évidemment une grande déception pour les amateurs. Rappelons que le V6 EcoBoost de 3,5 litres du F-150 Raptor développe 450 chevaux et 510 livres-pied. Une rumeur veut même que Ford opte pour le V8 de la Shelby GT500 dans le futur, sans doute en riposte au moteur Hellcat de plus de 700 chevaux qui risque fort de se retrouver dans le Ram Rebel TRX.

Pourquoi ne pas offrir un diesel qui ferait différent de la concurrence? Est-ce que le nouveau Duramax à six cylindres de 3,0 litres de GM serait une bonne alternative pour le Silverado ZRX avec ses 277 chevaux et 460 livres-pied? Réflexion faite, probablement pas.

Quoi qu’il en soit, attendez-vous d’abord à voir un Silverado avec un habitacle modernisé pour l’année-modèle 2021. Un prototype du Chevrolet Silverado ZRX pourrait être dévoilé vers la même période en vue d’une commercialisation pour 2022.

En passant, si le nom ZRX sonne une cloche, c’est parce que GM l’a déjà utilisé avec une version du GMC Sonoma dotée d’une suspension sport et habillée d’une carrosserie plus urbaine.