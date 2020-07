SVE dévoile le Chevrolet Silverado Yenko/SC de 800 chevaux

Quelques semaines après le GMC Syclone de 750 chevaux, le préparateur Specialty Vehicle Engineering (SVE) nous dévoile une camionnette encore plus puissante : le Chevrolet Silverado Yenko/SC 2021.

Le projet est né il y a environ un an et le résultat est un monstre de 800 chevaux et 720 livres-pied de couple!

Photo: SVE

Utilisant l’expertise développée avec ses fameuses Camaro Yenko, SVE a modifié le V8 de 6,2 litres de GM, qui développe normalement 420 chevaux dans le Silverado – environ la moitié moins. Le moteur est surcompressé et comprend plusieurs pièces forgées en acier ou en aluminium, comme le vilebrequin et les pistons. Il est de plus jumelé à une boîte automatique améliorée faisant appel à un convertisseur de couple sur mesure.

Le système d’échappement revendique lui aussi une conception exclusive, tandis que les énormes jantes de 22 pouces choisies par SVE cachent à peine les étriers de freins Brembo offerts dans un choix de couleurs uniques.

Notons par ailleurs les écussons « 800HP », les bandes décoratives sur les flancs, le renflement sur le capot et le bas du pare-chocs avant qui accentue le look surbaissé. Pour que ce soit bien clair, il n’est pas question ici de faire les fous en dehors de la route comme avec le Ford F-150 Raptor. Le but est plutôt d’être plus rapide que toutes les autres camionnettes sur la route, bien qu'on ignore son temps d'accélération exact.

Disponible à deux ou à quatre roues motrices, avec une cabine double ou multiplaces, le Chevrolet Silverado Yenko/SC 2021 sera limité à 50 exemplaires, chacun pouvant être commandé – et entretenu – chez les concessionnaires Chevrolet aux États-Unis. Le prix n’est pas spécifié.

