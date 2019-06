Bientôt un camion Chevrolet à 100 000$?

Plusieurs s’entendent pour dire que les camionnettes d’aujourd’hui coûtent cher – peut-être même trop cher. Pourtant, la demande reste très forte et certains consommateurs recherchent le summum en matière de luxe et de capacités.

Le directeur du marketing des camions chez Chevrolet, Sandor Piszar, a déclaré au site The Detroit Bureau qu’il est possible d’en faire plus avec le Silverado au point d’en arriver à un prix dans les six chiffres. Et bien sûr, il parlait en dollars américains!

Que dites-vous de ça? Un Chevrolet Silverado à plus de 100 000 $!

Photo: Chevrolet

Piszar a refusé de dire si un tel modèle est actuellement en développement, mais il rappelle que la marque est toujours prête à offrir aux clients ce qu’ils demandent. En d’autres termes, si un assez grand nombre de personnes souhaitent avoir un Silverado ultra luxueux, Chevrolet pourrait leur en construire un.

En ce moment, au Canada, le sommet de la gamme est occupé par un Silverado 3500HD High Country 4x4 à cabine multiplaces, caisse longue, roues arrière doubles et moteur turbodiesel Duramax de 6,6 litres. Il coûte 85 575 $ avant les frais de transport et de préparation.

Le cousin du Silverado, le GMC Sierra, atteint 87 275 $ pour un modèle Sierra 3500HD Denali d’une configuration identique. Pour sa part, le Ram 3500 Limited avec moteur turbodiesel Cummins se vend à partir de 92 990 $.

Le seul camion dans les six chiffres présentement est un Ford F-450 Limited avec cabine à six places et roues arrière doubles. Il s’affiche à 101 549 $.