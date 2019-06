Les camionnettes d’aujourd’hui sont devenues des véhicules à multiples usages avec un niveau de raffinement et de sophistication de plus en plus élevé. Bien que leurs prix à la hausse reflètent cette situation, il n’en demeure pas moins qu’elles continuent d’attirer un nombre impressionnant de consommateurs au Canada.

On ne parle pas uniquement des Ford F-150 et Ram 1500 qui dominent les ventes. De nouveaux joueurs sont arrivés sur le marché, rendant le choix plus difficile pour les acheteurs.

Pour vous aider, nous vous présentons ici un survol de tous les modèles disponibles actuellement au pays.