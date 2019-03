On connaît enfin la puissance du Chevrolet Silverado diesel

Photo: General Motors of Canada Ltd.

Lorsque General Motors a lancé la nouvelle génération de ses camionnettes pleine grandeur l’an dernier, on nous avait promis une gamme de six moteurs qui inclurait, vers le début de 2019, un tout nouveau moteur turbodiesel Duramax à six cylindres en ligne de 3,0 litres.

Eh bien, sachez qu’il est maintenant possible de configurer un Chevrolet Silverado 2019 ou un GMC Sierra 2019 avec cette option sur le site canadien de GM, bien que les détails concernant les prix ne soient pas encore affichés.

Photo: General Motors of Canada Ltd.

La grande nouvelle, c’est que nous connaissons enfin le rendement. Le responsable des communications pour le Québec, Philippe-André Bisson, a confirmé au Guide de l’auto que le Duramax de 3,0 litres fournit une puissance de 277 chevaux et un couple de 460 livres-pied – des chiffres inégalés dans la catégorie. Le couple en question est accessible dès 1 500 tours/minute et une boîte automatique à 10 rapports avec technologie d’arrêt-démarrage fait partie de l’équation.

À titre de comparaison, le moteur diesel Power Stroke de 3,0 litres offert actuellement dans le Ford F-150 produit une puissance de 250 chevaux et un couple de 440 livres-pied, tandis que le Ram 1500 génère 260 chevaux et 442 livres-pied avec son EcoDiesel de 3,0 litres (pas encore sur le marché). Bref, si vous recherchez le camion pleine grandeur d’une demi-tonne à moteur diesel le plus puissant qui soit, il faudra vous tourner vers un concessionnaire Chevrolet ou GMC. Notons par contre que les capacités de charge et de remorquage demeurent inconnues.

Photo: William Clavey

Pour les clients du Chevrolet Silverado 1500, le Duramax est disponible en configuration 4x2 ou 4x4 avec les versions LT, RST, LTZ et High Country, les deux premières nécessitant l’ajout des ensembles Commodité et Remorquage. Du côté de GMC, vous pouvez l’obtenir avec n’importe quelle version, sauf le Sierra 1500 de base.

Nous vous reviendrons dans les prochaines semaines lorsque de plus amples informations seront dévoilées.