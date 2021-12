Chevrolet Silverado électrique : sur le marché tard en 2023

Tel que rapporté cet automne, la version 100% électrique du Chevrolet Silverado sera dévoilée le 5 janvier dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) 2022 à Las Vegas. Toutefois, les futurs acheteurs devront patienter deux ans de plus.

Doug Parks, le vice-président exécutif du développement mondial des produits chez General Motors, a confirmé lors d’une conférence de la Deutsche Bank cette semaine que la camionnette pleine grandeur à batterie n’entrera en production qu’au début de 2023.

Les premières livraisons, pour leur part, se feront vers la fin de l’année, ce qui laisse croire que le véhicule sera un modèle 2024.

Rappelons que le Rivian R1T est devenu récemment la première camionnette électrique à être livrée à des clients aux États-Unis et devrait l’être au Canada vers le milieu de 2022. Le GMC Hummer EV, le Ford F-150 Lightning et le Tesla Cybertruck arriveront eux aussi sur le marché canadien avant le Silverado électrique.

Que sait-on à propos de ce dernier jusqu’à maintenant? Eh bien, il emploiera la nouvelle plateforme Ultium tout comme le Hummer EV et pourra être muni d’un système à quatre roues directionnelles permettant de braquer les quatre roues en même temps afin d’accroître la maniabilité et de diminuer le diamètre de braquage.

Au chapitre de l’autonomie, GM estime que le Silverado électrique pourra parcourir jusqu’à 640 kilomètres environ avec une batterie pleinement rechargée.

Photo: General Motors

Le modèle destiné aux particuliers aura en option le plus grand toit vitré (non amovible) de la catégorie et offrira un meilleur dégagement pour la tête que les Silverado ordinaires. À l’instar de Ford avec son F-150 Lightning Pro, Chevrolet aura aussi une variante conçue expressément pour les clients commerciaux et les flottes de véhicules.

Revenez-nous le 5 janvier pour de plus amples détails et des images officielles du Chevrolet Silverado électrique!

En vidéo : Le Chevrolet Silverado ajoute une version ZR2 pour 2022