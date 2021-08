Le Chevrolet Silverado électrique aura les quatre roues directionnelles

C’est au compte-gouttes que General Motors diffuse l’information concernant le futur Chevrolet Silverado électrique. En attendant le dévoilement officiel, on apprend que cette camionnette électrique verra ses quatre roues être directionnelles.

Cette caractéristique permet de braquer les quatre roues afin d’accroître la maniabilité et de diminuer le diamètre de braquage. Il est d’ailleurs à noter que les roues auront un diamètre de 24 pouces.

Malheureusement, General Motors n’a divulgué aucun autre détail en marge de cette annonce. On ignore si l’ensemble des Chevrolet Silverado électrique en sera équipé et s’il s’agira d’une option. Plus tôt cette année, on apprenait que son autonomie allait dépasser les 640 kilomètres.

Rappelons que par le passé, des véhicules comme la Honda Prelude, la BMW 850 CSi et la Mitsubishi 3000 GT pouvaient être munis d’un ensemble permettant aux quatre roues d’être direction.

Du côté de chez General Motors, on a développé au début des années 2000 la technologie Quadrasteer qui permettait aux quatre roues de braquer. Cette caractéristique était notamment disponible sur les camionnettes pleine grandeur du groupe américain.