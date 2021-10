Chevrolet dévoile un moteur de 1004 chevaux

Difficile de trouver un constructeur automobile qui travaille autant aux antipodes que General Motors. D’un côté, on vante les futurs véhicules électriques comme le GMC Hummer EV, le Cadillac LYRIQ et le Chevrolet Silverado électrique. De l’autre, on continue de pousser le moteur à combustion à l’extrême.

En effet, la division Performance de Chevrolet a dévoilé aujourd’hui une bête mécanique colossale qui a de quoi faire saliver bien des amateurs de véhicules modifiés et de courses d’accélération.

Portant le nom de code ZZ632/1000, il s’agit d’un V8 de 632 pouces cubes, rien de moins. En faisant la conversion au système métrique, ça donne une cylindrée de 10,35 litres. C’est encore plus gros que le moteur ZZ572 de la COPO Camaro 2022 (572 pouces cubes ou 9,4 litres) qui a fait ses débuts cet été.

Photo: Chevrolet

Côté puissance, attachez votre tuque, car elle s’élève à 1 004 chevaux. C’est quatre de plus que le V8 « Hellephant » de 426 pouces cubes (7,0 litres) de Mopar/Dodge. Le couple maximal, lui, atteint 876 livres-pied, soit moins que les 950 de son rival surcompressé. Le régime de pointe est établi à 7 000 tours/minute et pas besoin d’utiliser du carburant de course, car de l’essence super à indice d’octane de 93 suffit.

Par rapport au ZZ572, le nouveau moteur affiche un alésage légèrement accru et une course nettement supérieure. Il est constitué d’un vilebrequin et de bielles en acier forgé, de pistons en aluminium forgé et d’un bloc en fonte.

Les détaillants de pièces Chevrolet Performance amorceront la vente au début de 2022. Aucun prix n’a été donné pour l’instant. Attendez-vous à revoir ce monstre sous le capot de quelques bolides du Salon de la SEMA 2021, du 2 au 5 novembre.

En vidéo : Antoine Joubert présente la Chevrolet Corvette 2021?