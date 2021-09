La Chevrolet Corvette Z06 2023 aura l’air de ça

C’est le 26 octobre que Chevrolet dévoilera la nouvelle Corvette Z06 2023 basée sur le coupé de huitième génération.

La compagnie a déjà publié une vidéo dans laquelle on peut entendre les sons du moteur et de l’échappement. Aujourd’hui, via Twitter, elle a voulu donner congé aux photographes espions en montrant une première image officielle qui nous fait découvrir la voiture en entier, sans camouflage.

Who needs spy photos when you’ve got the real thing? Full reveal coming 10.26.21. The All-New 2023 #Corvette #Z06. pic.twitter.com/LElu8UdtcJ — Chevrolet (@chevrolet) September 27, 2021

Quelques différences sautent aux yeux, à commencer par le devant. Le déflecteur au bas semble identique, mais les ouvertures ont été retravaillées et agrandies—vraisemblablement par souci d’un meilleur refroidissement des freins avant. Il y a aussi une nouvelle bande au fini noir lustré qui les chapeaute sur toute la largeur.

Photo: Chevrolet

Bien sûr, des roues distinctives ornent les flancs, mais remarquez les prises d’air du moteur central. Impossible de savoir pour l’instant si elles sont plus grandes. Par contre, leur design contraste avec celles de la Corvette Stingray et la garniture noire qui les accentue est davantage prononcée.

Étrangement, la Corvette Z06 que l’on voit ici possède un aileron arrière plus petit que la Stingray Z51. Pas trop de soucis, cependant : il faut s’attendre à ce que Chevrolet propose en option un ensemble aérodynamique plus agressif.

Photo: Chevrolet

Tel que mentionné dans un article précédent, les rumeurs parlent d’un V8 de 5,5 litres avec double arbre à cames en tête et vilebrequin à plat (flat plane) dérivé de la Corvette C8.R de course. On garde les doigts croisés pour une puissance et un couple qui dépassent les 650 chevaux et 650 livres-pied de la Z06 sortante. À tout le moins, Chevrolet promet de nous en mettre plein les oreilles et de nous faire vivre des sensations fortes à des régimes supérieurs.

