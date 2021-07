La Chevrolet Camaro remplacée par une berline électrique?

Le sort de la Chevrolet Camaro n’est pas encore scellé, mais chose certaine, l’avenir de GM est électrique.

Selon ce que rapporte le site Automotive News, le muscle car de moins en moins populaire ne connaîtra pas de septième génération et cédera plutôt sa place à une berline sport électrique en 2024, comme le laissait croire un aperçu donné en mars 2020.

Tant au Canada qu’aux États-Unis, les ventes de la Camaro sont en baisse de plus de 25% par rapport à l’année 2020, pourtant marquée par la pandémie de COVID-19. C’est l’une des rares voitures qui demeurent au catalogue de Chevrolet, mais tout indique qu’elle prendra sa retraite à la fin de la génération actuelle. Et ce ne sera pas la seule…

Photo: General Motors

Toujours selon les informations d’Automotive News, la sous-compacte Spark serait abandonnée l’an prochain. Puis, un an après la Camaro, soit en 2025, ce serait au tour de la Malibu de tirer sa révérence. Dans leur cas, aucune remplaçante ne semble prévue.

Par ailleurs, le VUS sous-compact Trax, très vieillissant et largement éclipsé par le nouveau Trailblazer, devrait faire ses adieux en 2023. Idem pour son jumeau, le Buick Encore. Ni l’un ni l’autre n’aurait de successeur.

Quant à la Chevrolet Bolt EV fraîchement modernisée et au multisegment Bolt EUV qui vient à peine d’être lancé, ils nous quitteraient respectivement en 2023 et 2024 – eh oui, déjà! – alors que GM prépare de nouveaux véhicules électriques construits sur la plateforme avec batterie Ultium, qui fournit une autonomie supérieure. L’ingénieur en chef Jesse Ortega nous avait d’ailleurs confirmé en février dernier qu’aucun de ces modèles ne migrera vers la technologie Ultium.

Photo: General Motors

Enfin, du côté de la marque de luxe Cadillac, les utilitaires XT4, XT5 et XT6 ne survivraient pas dans la seconde moitié de la décennie. À la place, des modèles purement électriques seront au catalogue. Vous connaissez sans doute déjà le LYRIQ, mais il y aura aussi l’OPTIQ et le SYMBOLIQ, dont on sait très peu de choses encore. Quant au gros Escalade, une version à batterie devrait voir le jour vers 2024 et coexister avec le modèle à combustion pendant quelques années.

GM entend lancer au moins 20 nouveaux véhicules électriques en Amérique du Nord d’ici cinq ans – sous toutes les bannières et dans toutes les fourchettes de prix – et ceux-ci devraient représenter 40% de la gamme au même moment.