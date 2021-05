Voici les nouvelles Camaro, Camry et Mustang 2022 de NASCAR

Votre parole contre celle du policier

Chaque jour, des gens m'appellent et me demandent des conseils concernant une contravention qu’ils ont reçue. Très souvent, ils s'adressent à moi pour obtenir mon opinion, et pour savoir s'ils devraient contester ou non. La plupart du temps, ces derniers viennent à peine d’être interceptés. Ils sont frustrés de leur …