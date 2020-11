Une Chevrolet Camaro SS en hiver, une bonne idée?

Je suis récemment tombé sous le charme d’une magnifique Chevrolet Camaro SS 2018, avec seulement 8 000 km au compteur. Étant à la retraite, j’ai pris la décision de l’acheter, et j’ai laissé mon Kia Telluride en échange! Des amis m’ont dit que j’allais le regretter en hiver. Est-ce que c’est vrai? Notez que le concessionnaire m’a fourni des pneus Nokian cloutés pour l’hiver.

Bonjour Claude,

Généralement, on reçoit une question concernant un achat à venir, et non pas sur une transaction déjà effectuée! Mais bon, si vous voulez vraiment connaître notre opinion, la voici!

Si on donne le choix à un conducteur entre un gros VUS et un coupé sport de performance à propulsion pour affronter une tempête de neige, la grande majorité va préférer le VUS, d’autant plus que le Telluride nous a grandement impressionné depuis son arrivée sur nos routes.

Cela dit, comme vous êtes à la retraite, il est probable que vous ayez peu de déplacements obligatoires, comme rentrer au bureau le matin, etc. Vous avez donc le loisir de conduire votre voiture quand vous choisissez de le faire. Si vous évitez les pires conditions, la Camaro ne devrait pas être trop mal. Assurez-vous de laisser les aides électroniques en fonction et ne faites pas de folie avec le gros V8!

Photo: General Motors of Canada Ltd.

Et surtout, chaussez votre véhicule de bons pneus. On ne le répètera jamais assez, de bons pneus d’hiver peuvent faire toute la différence. Avec des Nokian cloutés, disons que vous mettez toutes les chances de votre côté

Au final, votre Camaro ne vous offrira jamais le confort et les qualités hivernales de votre gros Telluride. Cela dit, avec de bons pneus et une conduite prudente, tout devrait bien aller!

