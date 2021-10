Des Chevrolet Equinox et Blazer électriques s’en viennent

En annonçant hier vouloir doubler ses revenus annuels d’ici 2030, General Motors a dit que sa transition vers les véhicules électriques l’amènera à dépasser Tesla en termes de ventes sur le continent.

Or, ce n’est pas en proposant des modèles luxueux et dispendieux tels que les GMC Hummer EV et Cadillac LYRIQ, voire le Chevrolet Silverado électrique (qui sera dévoilé en janvier au CES 2022), que le constructeur de Detroit va y arriver. Il faut plus d’options abordables comme les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV.

On sait que GM entend commercialiser 30 modèles entièrement électriques dans le monde d’ici la fin de 2025 et que 40% de sa gamme nord-américaine sera électrique au même moment. Parmi ceux-ci, on vient d’apprendre qu’il y aura des versions à batterie des Chevrolet Equinox et Blazer ainsi qu’un tout nouveau véhicule électrique d’entrée de gamme.

C’est le président de GM, Mark Reuss, qui a lui-même confirmé la nouvelle durant une présentation aux investisseurs.

Photo: Chevrolet

L’Equinox électrique « sera un produit à grand volume dès son lancement et coûtera environ 30 000 $ », a-t-il précisé. Bien sûr, il parlait en dollars américains. Attendez-vous à autour de 40 000 $ au Canada. Malheureusement, aucun détail supplémentaire n’a été donné.

« Nous avons aussi un Blazer électrique qui sera un modèle abordable à grand volume également, a enchaîné Reuss. Et nous travaillons présentement sur quelque chose d’encore plus accessible financièrement, mais nous ne sommes pas encore prêts à partager des informations là-dessus pour le moment. »

Photo: General Motors

L’éventuel Blazer électrique sera certes un peu plus cher que l’Equinox électrique. Quant à l’autre modèle non identifié, on peut parier qu’il se positionnera sous la Bolt EV, c’est-à-dire dans les 20 000 $ américains (moins de 35 000 $ canadiens).

GM a par ailleurs fait allusion à des multisegments électriques de marque Buick, mais sans s’avancer plus loin.

