GM présente un Tahoe et un Silverado de police

Bien que le Chevrolet Tahoe 2021 se fasse légèrement attendre en raison de la COVID-19, on a tout le même eu droit à un avant-gout de la version « police » de celui-ci! Oui, les corps policiers du monde commencent de plus en plus à suivre la tendance du marché pour se diriger vers des VUS pour remplacer leurs grosses berlines.

Comme c’est le cas pour les traditionnelles berlines de police, le Tahoe PPV (pour Police Pursuit Vehicle) a quelques tours dans son sac pour faire respecter la Loi. Essentiellement, il s’agit de composantes pour rendre le véhicule plus durable, alors que les voitures de police passent de longues heures en marche.

Au programme, plus de puissance électrique pour supporter les accessoires, une suspension renforcée et améliorée, pour rendre le véhicule plus stable lors des manœuvres à haute vitesse, des freins plus performants, ainsi qu’un système de refroidissement du moteur plus efficace pour endurer les accélérations brusques que font les policiers au cours de leur travail.

Côté motorisation, on ne connait pas encore toutes les options qui seront disponibles. Cela dit, on devrait avoir des moteurs similaires à la version civile du véhicule, c’est-à-dire un V8 de 5,3 litres et un V8 de 6,2 litres.

Qui plus est, l’ensemble de sécurité 1FL est disponible sur le Tahoe de police, comprenant notamment le freinage d’urgence, la détection de piétons, la détection des lignes sur la route, etc.à

Un Silverado de police

En plus du Tahoe PPV, General Motors a également modifié sa camionnette Silverado 2020 pour en faire un véhicule adapté au travail des policiers.

Baptisé Silverado SSV, il est disponible en version boîte courte ou boîte longue et d’une cabine à six passagers, c’est-à-dire avec la possibilité d’assoir une troisième personne à l’avant.

Similairement au Tahoe, il a un meilleur système électrique et la même suspension que celle qui est offerte avec l’ensemble hors route Z71, en plus d’une plaque de protection en dessous pour protéger la transmission et les autres composantes mécaniques. Idéal pour poursuivre les malfaiteurs en dehors de sentiers battus!

Côté moteur, il est disponible avec un V8 de 5,3 litres, bon pour 355 chevaux, et 383 livres-pied de couple, accouplé à une boîte automatique à 6 vitesses.

Reste à voir si ces véhicules trouveront preneurs chez les corps policiers du Québec!