Un hayon Multi-Flex pour le Chevrolet Silverado 2021

Une des principales différences entre le Chevrolet Silverado de nouvelle génération et son cousin, le GMC Sierra, sera chose du passé en 2021 alors que le premier ajoute l’option d’un hayon polyvalent appelé Multi-Flex.

Plusieurs autres améliorations ont été apportées à la camionnette pleine grandeur de Chevrolet, alors faisons un petit survol…

Hayon Multi-Flex

Tout comme le Multi-Pro de GMC, le nouveau hayon Multi-Flex du Silverado est une merveille sur le plan pratique avec ses six fonctions différentes. On peut abaisser le hayon au complet ou seulement sa partie supérieure, déplier cette dernière pour avoir une marche donnant accès à la caisse ou une butée qui empêche des 2x4 de glisser, sinon créer un banc de travail capable de supporter une charge de 170 kilos (375 livres).

Photo: General Motors

Deux boutons sur le hayon permettent son ouverture assistée. Autrement, il est possible d’utiliser la télécommande de clé.

Le hayon Multi-Flex sera disponible vers le début de l’an prochain sur toutes les versions du Silverado 1500 2021.

Meilleure capacité de remorquage

Pour 2021, Chevrolet a révisé à la hausse la capacité de remorquage de son camion porte-étendard. Par exemple, celle du moteur turbo de 2,7 litres augmente à 9 300 livres en configuration 4x2 avec cabine multiplaces et caisse courte, un gain de 2 500 livres. Si vous choisissez la cabine régulière et la caisse longue, c’est plutôt 9 600 livres.

Avec le moteur turbodiesel Duramax de 3,0 litres, presque toutes les versions sont capables de remorquer 1 900 livres de plus qu’avant, pour un total de 9 500 livres – encore une fois en configuration 4x2.

Chevrolet estime que c’est suffisant pour la vaste majorité des clients, citant une étude de MaritzCX qui révèle que 96% des propriétaires de camionnettes pleine grandeur ordinaires remorquent moins de 10 000 livres.

Photo: General Motors

Plus de technologies

À l’instar du Sierra, le Chevrolet Silverado 2021 propose de nouvelles technologies pour assister lors du remorquage. D’abord, un indicateur de longueur de remorque s’active en même temps que les clignotants pour afficher sur l’écran central une zone rouge correspondant à deux longueurs de remorque. Ainsi, il sera plus facile pour le conducteur de déterminer si un changement de voie est sécuritaire ou non.

Ensuite, une alerte de mise en portefeuille avertit quand le devant de la remorque se rapproche trop du camion de façon à prévenir un blocage et éviter d’endommager l’attelage.

La caméra avec vue latérale arrière, qui montre les côtés gauche et droit du camion et de la remorque, fonctionnera désormais en marche arrière également. Pour sa part, la caméra avec vue de l’arrière de la remorque se voit bonifiée par des lignes de guidage qui facilitent les manœuvres de recul et par un indicateur d’angle de remorque. Quant à la caméra avec vue de la caisse de chargement, il sera possible d’agrandir l’image pour mieux voir à l’écran et d’avoir un guide pour aligner un attelage à sellette ou à col de cygne.

Photo: General Motors

Mentionnons en terminant que l’équipement des différentes versions a été bonifié. La High Country avec roues de 22 pouces, entre autres, est maintenant disponible avec un système de contrôle adaptatif du roulement pour un confort accru sur la route – une première chez Chevrolet. De nouveaux ensembles d’options et de nouvelles couleurs de carrosserie apparaissent également au menu.

Le Chevrolet Silverado 1500 2021 entre en production ce mois-ci et arrivera chez les concessionnaires plus tard dans l’automne. Ses prix seront annoncés ultérieurement.

En vidéo : Quoi penser du Chevrolet Silverado à quatre cylindres?