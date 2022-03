Hyundai et Kia envisagent un hayon coulissant pour des VUS

De plus en plus de VUS proposent l’option d’un hayon à commande électrique qui se soulève automatiquement lorsqu’on appuie sur un bouton ou qu’on balaie le pied sous le pare-chocs arrière. Dans certains cas, il est même possible de régler la hauteur d’ouverture du hayon, ce qui peut s’avérer pratique dans des endroits restreints comme un stationnement souterrain.

Prenant exemple sur les fourgonnettes qui libèrent de l’espace avec leurs portières latérales coulissantes, Hyundai et Kia viennent de déposer une demande de brevet aux États-Unis pour un système de hayon coulissant destiné à de futurs VUS.

Ainsi, plutôt que de s’articuler vers le haut à l’aide de charnières, le hayon serait fixé à des glissières et s’ouvrirait vers le toit.

Photo: Hyundai

Évidemment, le principal avantage serait un gain d’espace. Aussi, plus besoin de se reculer pour manipuler le hayon et aucun danger de se cogner la tête dessus.

D’un autre côté, un tel système ne serait pas compatible avec des barres transversales (ou tout autre support de toit) et pourrait ne pas être fonctionnel en hiver lorsque de la neige et de la glace s’accumulent sur le véhicule.

En termes de design et d’ingénierie, il nous apparaît également évident qu’un hayon coulissant serait plus complexe à intégrer et sans doute plus susceptible de briser ou de mal fonctionner qu’un hayon conventionnel. Comme le montrent les schémas, ça implique d’autre part une silhouette arrondie ou inclinée à l’arrière du véhicule, ce qui réduirait inévitablement le volume du coffre.

Photo: Hyundai

Les plans des constructeurs coréens ne précisent pas non plus si l’action du hayon serait entièrement ou partiellement motorisée.

À quel point Hyundai et Kia envisagent-ils cette idée? L’avenir nous le dira. Si vous désirez un aperçu de leurs futurs VUS (électriques), ne manquez pas de revoir les concepts SEVEN et EV9 dévoilés au Salon de l’auto de Los Angeles 2021.

En vidéo : Le Guide de l'auto découvre le Hyundai SEVEN à Los Angeles