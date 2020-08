GM augmente la production de ses camionnettes

La demande pour les camionnettes pleine grandeur est encore plus forte qu’avant la crise du coronavirus et la fermeture temporaire de nombreux concessionnaires, à tel point que les inventaires se sont vidés très rapidement dans certaines régions du continent.

Afin d’éviter des pénuries plus importantes, General Motors a annoncé récemment qu’il allait augmenter la production de ses modèles, soit le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra. Selon les informations disponibles, l’objectif serait de 1 000 exemplaires additionnels par mois à compter du 1er septembre.

L’usine concernée est celle de Fort Wayne, en Indiana. Le constructeur s’affaire présentement à planifier le personnel nécessaire. Quelque 200 employés supplémentaires seront sollicités et tout indique qu’ils proviendront d’autres usines et centres de production.

Photo: William Clavey

Après avoir enregistré une perte de 800 millions $US (1,08 milliard $CA) au cours du deuxième trimestre – tout de même moins pire que ce que l’impact de la COVID-19 laissait croire – GM a besoin de rebondir avec des ventes plus fortes et ses camionnettes seront bien sûr un élément important.

Si l’on englobe les Silverado HD et Sierra HD, dont l’assemblage se fait aussi en Indiana, les camionnettes pleine grandeur de Chevrolet et de GMC sont en hausse respectivement de 4% et 9,7% aux États-Unis depuis le début de 2020 par rapport aux six premiers moins de l’année précédente (au Canada, on parle toutefois de baisses de 14,3% et 9,2%).

