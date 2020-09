Encore plus facile de remorquer avec le GMC Sierra 2021

General Motors ne peut espérer rattraper le Ford F-150 en termes de ventes, surtout avec la nouvelle génération de ce dernier qui arrivera sur le marché cet automne, mais il doit ne pas cesser d’améliorer ses propres camionnettes d’une année à l’autre.

Ainsi, après avoir complètement redessiné le GMC Sierra pour 2019 et fait plusieurs ajouts pour 2020, le constructeur ne lâche pas et proposera de nouveaux équipements en 2021, tant avec ses modèles 1500 que les gros 2500HD et 3500HD. Ceux qui remorquent fréquemment seront très heureux.

« Nous savons que nos acheteurs de Sierra HD au Canada utilisent leurs camions pour remorquer, que ce soit un bateau, une roulette, des jouets tout-terrain ou bien d’autres choses, a déclaré Michael MacPhee, directeur de la marque GMC au Canada. Les nouvelles technologies disponibles avec notre gamme Sierra 2021 leur permettront de remorquer comme des pros. »

Photo: General Motors

De quoi parle-t-il au juste? D’abord, un indicateur de longueur de remorque s’active en même temps que les clignotants pour afficher sur l’écran central une zone rouge correspondant à deux longueurs de remorque. Ainsi, il sera plus facile pour le conducteur de déterminer si un changement de voie est sécuritaire ou non.

Ensuite, une alerte de mise en portefeuille avertit quand le devant de la remorque se rapproche trop du camion de façon à prévenir un blocage et éviter d’endommager l’attelage.

Photo: General Motors

La caméra avec vue latérale arrière, qui montre les côtés gauche et droit du camion et de la remorque, fonctionnera désormais en marche arrière également. Pour sa part, la caméra avec vue de l’arrière de la remorque se voit bonifiée par des lignes de guidage qui facilitent les manœuvres de recul et par un indicateur d’angle de remorque. Quant à la caméra avec vue de la caisse de chargement, il sera possible d’agrandir l’image pour mieux voir à l’écran et d’avoir un guide pour aligner un attelage à sellette ou à col de cygne.

Photo: General Motors

Par ailleurs, avec le Sierra 1500, le très polyvalent hayon MultiPro sera disponible sur les versions SLE et Elevation, tandis que des roues de 20 pouces et des marchepieds adaptés à la conduite hors route pourront être ajoutés à la version AT4.

Du côté du Sierra HD, un système de visualisation périphérique en HD et la caméra avec vue de la caisse seront maintenant inclus de série en version Denali. La nouvelle édition Black Diamond se démarquera entre autres avec des roues exclusives de 20 pouces au fini noir très lustré et de nouveaux marchepieds rétractables à commande électrique. Le hayon MultiPro s’ajoute à la version SLE, alors que des pneus conçus pour la boue et des marchepieds adaptés à la conduite hors route apparaissent au menu de la version AT4.

Les GMC Sierra 1500 et Sierra HD 2021 devraient être en vente d’ici la fin de l’année.

