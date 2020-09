Des designers de GM se sont beaucoup trop amusés avec le Sierra

Le GMC Sierra a été complètement redessiné il y a deux ans et la prochaine génération n’est pas attendue avant le milieu de la décennie, mais ça n’empêche pas les designers de General Motors de regarder vers l’avenir, d’essayer des choses et de s’amuser un peu.

Certains d’entre eux ont peut-être exagéré, par contre. Que dites-vous de ces ébauches publiées par le constructeur sur le compte Instagram de sa division GM Design? Est-ce ça la grosse camionnette américaine du futur?

Celle que vous voyez ci-haut est l’œuvre de Joe Boniface, qui fait partie de l’équipe du design avancé stratégique de la compagnie. Partant d’un modèle Sierra HD Denali à roues arrière doubles, il a imaginé un monstre au devant hors normes dont la calandre à trois barres et les phares/feux à DEL n’ont absolument rien à avoir avec ce qui se fait aujourd’hui.

Les ailes et les pneus surdimensionnés renforcent l’impression d’un dur à cuire prêt à exécuter les plus grosses besognes qu’on puisse lui confier. Si la visibilité s’annonce problématique en raison de la petitesse des vitres et surtout du pare-brise, on devine que les nombreuses caméras embarquées viendraient en aide au conducteur.

Photo: General Motors via Instagram

Et puis il y a cette autre camionnette GMC invraisemblable créée par Karan Moorjani, un designer extérieur qui travaille sur les véhicules électriques et autonomes. Ici, on a carrément un bolide tout-terrain du futur. Loin de ressembler aux modèles GMC actuels, encore moins ceux de Chevrolet, le résultat nous rappelle un peu le Rally Fighter de Local Motors.

La cabine basse semblable à celle d’un coupé sport laisse penser que la performance importe beaucoup plus que le confort et l’aspect pratique

GM a l’habitude de rendre publics de tels croquis réalisés par ses designers. C’est à la fois une façon d’explorer de nouvelles avenues et de provoquer des réactions chez les consommateurs.

Évidemment, ne vous attendez pas à voir un truc du genre sortir de l’usine, mais ça donne une idée de l’imagination et des aptitudes des concepteurs de produits chez GM.

