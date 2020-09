Vers une grève chez GM, Ford et FCA cet automne?

L’usine Ford d’Oakville pourrait fermer en 2023

Les rumeurs s’intensifient sur la possible fermeture de l’usine Ford à Oakville, en Ontario. Le président du syndicat des travailleurs Unifor, Jerry Dias, s’est entretenu cette semaine avec les dirigeants de Ford et a déclaré au quotidien The Detroit News qu’ils sont en train de procéder à une révision majeure …