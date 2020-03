GM : moins d’options mais plus de VUS et de modèles électriques

C’est un fait, les constructeurs automobiles doivent investir des sommes faramineuses pour développer les véhicules électriques qui leur permettront de répondre aux besoins du marché de demain. Mais aussi et surtout se plier aux nouvelles normes d’émissions polluantes à travers le monde.

Comme l’argent ne pousse pas dans les arbres et que les ventes globales sont en baisse, il leur faut couper dans les dépenses.

Chez General Motors, quelque 3 500 modèles de pièces ont été supprimés dans les usines l’an dernier, une réduction de 12%. En février, le président Mark Reuss a déclaré que ce genre d’efforts se poursuivra en 2020, notamment en diminuant le nombre d’options et de configurations offertes avec les différents véhicules de Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC.

Il a cité en exemple les Chevrolet Equinox et GMC Terrain, qui proposeront bientôt moitié moins de versions aux clients. Pourtant, on sait que les VUS compacts sont en forte demande.

Ces économies serviront à financer l’ambitieux programme d’électrification de GM, qui prévoit le lancement de 20 nouveaux modèles à l’échelle mondiale d’ici 2023, dont le Chevrolet Menlo récemment dévoilé pour la Chine. Deux modèles électriques de Cadillac et le GMC Hummer électrique sont attendus sur notre marché vers la fin de 2021. Il y aura aussi une nouvelle génération de la Chevrolet Bolt et un utilitaire dérivé de celle-ci.

Plus de VUS

Nous avons également appris que GM va créer 1 200 emplois dans deux usines du Michigan en vue de produire davantage de VUS intermédiaires ainsi que deux nouvelles berlines de luxe, et ce, à compter de ce printemps.

Plus spécifiquement, l’usine de Lansing Delta Township se dotera de 800 nouveaux ouvriers et d’un troisième quart de travail pour les Chevrolet Traverse et Buick Enclave. Celle de Lansing Grand River ajoutera 400 employés et un deuxième quart de travail affectés aux Cadillac CT4 et CT5. Ceux qui ont perdu leur poste dans d’autres usines de GM, comme Detroit-Hamtramck, auront priorité pour l’embauche.

