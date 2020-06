L’usine Ford d’Oakville pourrait fermer en 2023

Les rumeurs s’intensifient sur la possible fermeture de l’usine Ford à Oakville, en Ontario.

Le président du syndicat des travailleurs Unifor, Jerry Dias, s’est entretenu cette semaine avec les dirigeants de Ford et a déclaré au quotidien The Detroit News qu’ils sont en train de procéder à une révision majeure de la gamme de produits en se basant sur une foule de choses, dont l’impact de la pandémie du coronavirus.

Le tout faisait suite à un commentaire de l’analyste Sam Fiorani de la firme AutoForecast Solutions, qui disait avoir reçu de plusieurs sources des informations suggérant que le multisegment Edge ne sera pas renouvelé au terme de la génération actuelle.

Un porte-parole de Ford a tout de même déclaré : « le Ford Edge demeure un produit essentiel dans notre populaire gamme de VUS. Nous n’avons aucune intention de l’abandonner, d’autant plus que ses ventes sont en hausse de 3% aux États-Unis. »

Photo: William Clavey

Chose certaine, cette gamme de VUS sera encore plus étoffée prochainement avec l’arrivée des tout nouveaux Bronco et Bronco Sport. Y aura-t-il encore vraiment de la place pour le Edge? Ça reste à voir.

Une autre possibilité est que le Ford Edge déménage exclusivement dans l’usine de Changan Hangzhou, en Chine. D’ailleurs, ce sera le cas en 2023 de l’autre VUS actuellement fabriqué à Oakville, le Lincoln Nautilus, avance la même firme d’analyse.

Récemment, l’usine d’Oakville a aussi perdu le Ford Flex et le Lincoln MKT. Elle emploie toujours environ 4 200 personnes. Des négociations contractuelles entre Ford et le syndicat Unifor doivent se tenir cet automne. Est-ce une simple tactique de la part du constructeur pour se donner un avantage? On le verra bien.

En vidéo : notre essai du Ford Edge ST